Niterói: hoje tem exposição coletiva e palestra gratuita do fotógrafo Lívio Campos na Sociedade Fluminense de Fotografia - Divulgação/Ascom

Niterói: hoje tem exposição coletiva e palestra gratuita do fotógrafo Lívio Campos na Sociedade Fluminense de FotografiaDivulgação/Ascom

Publicado 28/08/2026 11:21

Niterói - A exposição coletiva “Caminhos do Afeto”, reunindo trabalhos produzidos por pessoas com mais de 60 anos, jovens estudantes da rede pública e pessoas com síndrome de Down ou transtorno do espectro autista (TEA), marca o encerramento do projeto Fotografia para Todos. A mostra será inaugurada no sábado, 29 de agosto, às 15h, na Galeria Octávio do Prado, sede da Sociedade Fluminense de Fotografia (SFF), no Centro de Niterói.

Na sexta-feira, 28 de agosto, às 19h, o fotógrafo Lívio Campos apresenta a palestra “A Construção de uma Carreira Fotográfica”. Professor da SFF e do projeto, Lívio tem décadas de experiência profissional, assinou centenas de capas de discos da Música Popular Brasileira e recebeu o Prêmio Sharp da Música Brasileira, em 1992 e 1993, pelos projetos gráficos dos álbuns “Circuladô” e “Circuladô ao Vivo”, de Caetano Veloso.

Realizado pelo Ponto de Cultura Sociedade Fluminense de Fotografia , com recursos do Edital Pontos de Cultura, da Secretaria das Culturas da Prefeitura de Niterói, o projeto ofereceu cursos gratuitos para pessoas com mais de 60 anos, jovens da rede pública moradores de territórios do município e pessoas com síndrome de Down ou transtorno do espectro autista (TEA).

Para o presidente da Sociedade Fluminense de Fotografia, Antonio Machado, a iniciativa reafirma o papel inclusivo da instituição. “A fotografia é uma linguagem para todos, capaz de aproximar pessoas, valorizar diferentes olhares e transformar vidas”, destaca.

Cada turma participou de 23 aulas de duas horas, ministradas por professores especializados. O currículo incluiu Fotografia Fundamental, Práticas Fotográficas Digitais e Artesanais, História da Fotografia, Fotografia Contemporânea e Memória e Álbuns de Família, além de vivências em laboratório fotográfico químico, cianotipia e fotografia artística.

O ciclo de palestras também recebeu Thaís Amaral, coordenadora do Pontão Vivo Bem TV, que abordou “Território, Identidade e Transformação”, e Ana Paula Campos, jornalista e produtora cultural especializada em acessibilidade, ao lado de Gislana Vale, professora, doutora em Psicologia e consultora em acessibilidade cultural, que discutiram acessibilidade em exposições de arte.

A Galeria Octávio do Prado é considerada a primeira galeria brasileira projetada especialmente para a fotografia. A sede da SFF também é reconhecida como o primeiro edifício do país construído para uma instituição fotográfica, com ambientes destinados a aulas, exposições e atividades culturais. A abertura da mostra integra as celebrações do Mês da Fotografia.

Após a inauguração, a exposição poderá ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30, e aos sábados, das 9h às 12h30. Todas as atividades têm entrada gratuita.

Local: Sociedade Fluminense de Fotografia — Rua Dr. Celestino, 115, Centro, Niterói.

Palestra: 28 de agosto, sexta-feira, às 19h.

Exposição: 29 de agosto, sábado, às 15h.

Informações: contato@sff.com.br |

Instagram: @sociedadefluminensefotografia

WhatsApp: (21) 2620-1848.

