Niterói: grande pianista do jazz, Marvio Ciribelli realiza série de shows - Roberto Pinheiro/Ascom

Niterói: grande pianista do jazz, Marvio Ciribelli realiza série de showsRoberto Pinheiro/Ascom

Publicado 28/08/2026 11:02



Niterói - O consagrado pianista e compositor Marvio Ciribelli desfila seu talento com uma agenda cheia pelos palcos do Rio de Janeiro e de Minas Gerais até o começo de outubro. A programação começa nesta sexta-feira, dia 28 de agosto, no Big Boss Bistrô, em Icaraí, às 18h, com a cantora Sheila Sá e o percussionista Almir Sodré.

No dia 04 de setembro, sexta, às 21h, será a vez do Beco das Garrafas, no Bottle’s Bar, em Copacabana, com uma homenagem a Sergio Mendes, seu conterrâneo de Niterói, convidando o percussionista, cantor e violonista Luis Lima Japão, o baterista Luisinho Sobral e o baixista Cadu Pontes. No sábado, dia 05, às 20h, desembarca em Rio das Ostras, na Taberna da Amendoeira, com o percussionista Jakaré Garcia, que acompanhou por décadas Emílio Santiago.



No dia 19, sábado, chegará a Minas Gerais, na festa “Raízes do Largo”, na praça de Boa Família, distrito de Muriaé, junto do percussionista, cantor e violonista Luis Lima Japão, do baterista Lucca Machado e do baixista Cadu Pontes. No domingo, dia 20, às 18h, se apresenta no Fri Jazz e Blues, na bucólica Lumiar, distrito de Nova Friburgo, com as participações especiais do baterista Rocyr Abbud, que tocou com Marvio em três edições do Montreux Jazz Festival, na Suíça, gravando três discos ao vivo do pianista, e do percussionista Luis Lima Japão, sucesso no grupo de Ciribelli no Java Jazz, um dos maiores festivais de jazz do mundo, que acontece em Jacarta, na Indonésia. Fechando a agenda, nos dias 27 de setembro, domingo, e 02 de outubro, sexta-feira, às ambos às 21h, ele retorna ao Beco das Garrafas para homenagear Maurício Einhorn, Tom Jobim e Baden Powell, com a gaitista Waleska Sampaio e o baixista Cadu Pontes.



De Niterói para o mundo



Pianista, compositor, arranjador e produtor musical com mais de 40 anos de carreira, Marvio Ciribelli nasceu em Niterói, mas seu talento logo ganhou o mundo. Ao longo das décadas, consolidou-se como figura tarimbada em alguns dos festivais mais icônicos do mundo, como o Montreux Jazz Festival (Suíça), Java Jazz (Indonésia), Adelaide Fringe (Austrália), Jazz Plaza (Cuba) e Rio das Ostras Jazz & Blues (Brasil). Coleciona gravações e parcerias com nomes como o grupo holandês Focus, o vocalista inglês John Lawton (Uriah Heep) e o cantor norte-americano Freddy Cole (irmão de Nat King Cole), além de ter um selo com 18 álbuns gravados.



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