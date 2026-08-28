Niterói: grande pianista do jazz, Marvio Ciribelli realiza série de showsRoberto Pinheiro/Ascom
No dia 19, sábado, chegará a Minas Gerais, na festa “Raízes do Largo”, na praça de Boa Família, distrito de Muriaé, junto do percussionista, cantor e violonista Luis Lima Japão, do baterista Lucca Machado e do baixista Cadu Pontes. No domingo, dia 20, às 18h, se apresenta no Fri Jazz e Blues, na bucólica Lumiar, distrito de Nova Friburgo, com as participações especiais do baterista Rocyr Abbud, que tocou com Marvio em três edições do Montreux Jazz Festival, na Suíça, gravando três discos ao vivo do pianista, e do percussionista Luis Lima Japão, sucesso no grupo de Ciribelli no Java Jazz, um dos maiores festivais de jazz do mundo, que acontece em Jacarta, na Indonésia. Fechando a agenda, nos dias 27 de setembro, domingo, e 02 de outubro, sexta-feira, às ambos às 21h, ele retorna ao Beco das Garrafas para homenagear Maurício Einhorn, Tom Jobim e Baden Powell, com a gaitista Waleska Sampaio e o baixista Cadu Pontes.
De Niterói para o mundo
Pianista, compositor, arranjador e produtor musical com mais de 40 anos de carreira, Marvio Ciribelli nasceu em Niterói, mas seu talento logo ganhou o mundo. Ao longo das décadas, consolidou-se como figura tarimbada em alguns dos festivais mais icônicos do mundo, como o Montreux Jazz Festival (Suíça), Java Jazz (Indonésia), Adelaide Fringe (Austrália), Jazz Plaza (Cuba) e Rio das Ostras Jazz & Blues (Brasil). Coleciona gravações e parcerias com nomes como o grupo holandês Focus, o vocalista inglês John Lawton (Uriah Heep) e o cantor norte-americano Freddy Cole (irmão de Nat King Cole), além de ter um selo com 18 álbuns gravados.
SERVIÇO:
Local: Big Boss Bistrô - R. Mem de Sá, 64 - Lj 102 - Icaraí, Niterói - RJ
Couvert: R$ 15
Mais informações: 97993-7186 (whatsapp)
Dia 04 de setembro, sexta-feira, às 21h
Local: Bottle's Bar - Beco das Garrafas, rua Duvivier, 37, Copacabana, Rio de Janeiro – RJ
Couvert artístico: R$ 70
Reservas e informações: (21) 2543-2962 (após 18h) e 97077-9585 (whatsapp)
Dia 05 de setembro, sábado, às 20h
Local: Taberna da Amendoeira - Rua Izarina Lourenço Cabral, 552, Centro, Rio das Ostras – RJ
Entrada: R$ 40
Reservas e mais informações: (22) 99777-5834
Dia 19 de setembro, sábado, às 21h
Local: Praça do distrito de Boa Família, em Muriaé – MG
Entrada: gratuita
Dia 20 de setembro, domingo, às 18h
Local: Fri Jazz e Blues, na Vila do Jazz - RJ-142, 155, Lumiar, Nova Friburgo – RJ
Entrada: gratuita
Dias 27 de setembro e 02 de outubro, domingo e sexta-feira, às 21h
Local: Bottle's Bar - Beco das Garrafas, rua Duvivier, 37, Copacabana, Rio de Janeiro – RJ
Couvert artístico: R$ 70
Reservas e informações: (21) 2543-2962 (após 18h) e 97077-9585 (whatsapp)
Rede social:
https://www.instagram.com/marvioci/
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.