Niterói: atuação da Clin contribuiu para integrar esporte, lazer e cuidado com o meio ambienteDivulgação/Ascom
Clin une limpeza, reciclagem e educação ambiental no Itacoatiara Big Wave
Ação integra esporte e cuidado com o meio ambiente
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Ação integra esporte e cuidado com o meio ambiente
Dois homens morrem após confronto com PM no Complexo do Salgueiro
Ocorrência começou após tentativa de roubo de carga na BR-101; armas, explosivo, rádio transmissor e drogas foram apreendidos
Acidentes e chuva deixam trânsito lento em diferentes pontos da cidade
Colisões na Alameda São Boaventura e na Ponte Rio-Niterói, além da pista molhada, provocaram retenções na manhã desta quinta-feira
Ação policial termina com dois presos e drogas apreendidas
Operação conjunta do 12º BPM e da 76ª DP ocorreu em Boa Vista e também resultou na apreensão de rádios e dinheiro
Mulher é presa com 12 ampolas de tirzepatida no terminal
Medicamentos avaliados em cerca de R$ 3 mil estavam dentro de uma sacola térmica durante abordagem no Centro
Homem é preso e mais de 500 porções de drogas são apreendidas
Ação do 12º BPM aconteceu na Comunidade da Nova Brasília, na Engenhoca, após informações sobre o tráfico de drogas na região
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