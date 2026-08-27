Niterói: atuação da Clin contribuiu para integrar esporte, lazer e cuidado com o meio ambiente - Divulgação/Ascom

Niterói: atuação da Clin contribuiu para integrar esporte, lazer e cuidado com o meio ambienteDivulgação/Ascom

Publicado 27/08/2026 11:52

Niterói - A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) esteve presente no Itacoatiara Big Wave 2026, um dos maiores campeonatos de ondas grandes da América Latina, realizado nesta terça-feira (25), na Praia de Itacoatiara. Durante o evento esportivo, a Companhia realizou uma operação especial voltada à limpeza, ao gerenciamento de resíduos e à conscientização ambiental.

Cerca de 20 funcionários da Clin foram mobilizados para atuar na manutenção e conservação dos espaços utilizados pelo público. A operação contou com equipamentos específicos para cada área. Uma varredeira foi utilizada na limpeza da calçada, enquanto o Tatuí atuou na limpeza da faixa de areia.

Além das atividades operacionais, a Companhia participou do evento com uma equipe de sustentabilidade, que promoveu ações de educação ambiental. Na tenda do Viveiro da Clin, o público conheceu o trabalho desenvolvido pela empresa e participou da distribuição de mudas, incentivando o plantio e a preservação ambiental.

O morador de Itacoatiara Rodrigo Albuquerque, de 52 anos, participou da ação e escolheu uma muda para utilizar na decoração externa de sua casa. “Queria parabenizar a Clin pela participação no evento e pela contribuição na distribuição de mudas. É sempre muito legal incentivar o pessoal a plantar e desenvolver jardins”, disse Rodrigo Albuquerque.

A atuação da Clin contribuiu para integrar esporte, lazer e cuidado com o meio ambiente, garantindo a manutenção dos espaços durante o evento e reforçando a importância da preservação da praia e da restinga.