Niterói: com investimento de mais de R$ 10 milhões, a obra realizada pela concessionária Águas de Niterói substitui cerca de 710 metros de tubulações antigasLucas Benevides/Ascom
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Evento gratuito chega à quarta edição com expectativa de reunir mais de 30 mil pessoas e mais de 50 atrações entre games, cosplay, anime, dublagem, música, teatro, RPG e literatura
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