Niterói: com investimento de mais de R$ 10 milhões, a obra realizada pela concessionária Águas de Niterói substitui cerca de 710 metros de tubulações antigas - Lucas Benevides/Ascom

Niterói: com investimento de mais de R$ 10 milhões, a obra realizada pela concessionária Águas de Niterói substitui cerca de 710 metros de tubulações antigasLucas Benevides/Ascom

Publicado 28/08/2026 10:55

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves , vistoriou, nesta quinta-feira (27), as obras de modernização do sistema de esgotamento sanitário na Rua Ary Parreiras, em Icaraí. A intervenção, que está na fase final, será concluída neste domingo (30). Na primeira semana de setembro, a via será recapeada para a normalização do trânsito na região.

Com investimento de mais de R$ 10 milhões, a obra realizada pela concessionária Águas de Niterói substitui cerca de 710 metros de tubulações antigas por novas redes em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), material mais resistente e durável. A estrutura é responsável pelo transporte de todo o efluente tratado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Icaraí até o emissário submarino na Baía de Guanabara. A intervenção beneficia cerca de 300 mil moradores.

“Conforme o planejamento, a implantação da nova tubulação termina neste fim de semana e, na primeira semana de setembro, vamos ter a Ary Parreiras recapeada e a região normalizada. Foram três meses de transtornos necessários para substituir uma estrutura antiga por uma tubulação mais moderna e durável”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Além da instalação da nova tubulação, toda a rede coletora de esgoto na área da intervenção está sendo substituída. Com a renovação da estrutura, a expectativa é reduzir a necessidade de intervenções pontuais e ampliar a segurança e a eficiência operacional do sistema.

O diretor da concessionária, Bernardo Gonçalves, destacou a complexidade da intervenção e o trabalho realizado para cumprir o cronograma. Cerca de 60 profissionais atuaram na execução dos serviços. “Estamos trabalhando em ritmo acelerado para entregar as obras dentro do prazo definido. É uma intervenção de alta complexidade, que apresentou diversos desafios durante a execução. É uma obra importante para o saneamento e para o desenvolvimento do município”, destacou Bernardo Gonçalves.