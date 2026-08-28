Niterói: Caminho Niemeyer será palco da Expo Geek - Divulgação/Paulo Belote

Niterói: Caminho Niemeyer será palco da Expo GeekDivulgação/Paulo Belote

Publicado 28/08/2026 10:44

Niterói - Por dois dias, o Caminho Niemeyer, em Niterói, vai deixar de ser apenas um cartão-postal da cidade para se transformar em uma espécie de portal para outros universos. Nos dias 12 e 13 de setembro, das 10h às 20h, acontece a Niterói Expo Geek, o maior evento gratuito de cultura pop e geek do Estado do Rio, com uma programação que mistura games, anime, cosplay, K-pop, quadrinhos, RPG, swordplay, música, teatro, literatura, tecnologia e experiências interativas.

Em sua quarta edição, a Niterói Expo Geek chega com expectativa de receber mais de 30 mil pessoas, ampliando a trajetória de crescimento iniciada em 2023. A primeira edição reuniu mais de 6 mil visitantes; a segunda, em 2024, ultrapassou 12 mil; e a terceira, realizada em 2025, chegou a mais de 24 mil pessoas. Para 2026, a previsão é de mais de 50 atrações e 60 horas de programação, sempre com entrada gratuita.

“Mais do que uma feira, a Niterói Expo Geek funciona como uma grande revista ao vivo do universo geek. Há lugar para quem chega vestido de personagem favorito, para quem canta música de K-pop, para quem joga videogame, coleciona cartas, joga RPG, acompanha dubladores ou quer descobrir um universo novo. A proposta é reunir comunidades diferentes num mesmo lugar. E deixar que se encontrem”, explica Alexandre Lage, um dos idealizadores do evento.

Entre os convidados confirmados estão os dubladores Úrsula Bezerra e William Viana, além de Marcos Castro e Luciana D'Aulizio, que participam da programação dedicada ao entretenimento e à cultura pop. A agenda também terá música, com o retorno da Banda Ducktails, que esteve na edição de 2025, e a participação da Floresta Secreta, grupo que trabalha com referências celtas, folk e medievais.

O teatro também ganha espaço com o espetáculo “Alice e a Ampulheta Paradoxal”, que leva para o evento uma história marcada pelo imaginário fantástico. Já o “Painel Noches” terá o lançamento de um curta de anime nacional, enquanto o “Painel DSHBR” põe em discussão um personagem que nem sempre recebe os holofotes do universo dos super-heróis: o super-herói brasileiro.

Um lugar onde o cosplay encontra o K-pop

Se existe uma imagem capaz de explicar a dimensão da Niterói Expo Geek, ela provavelmente passa pelo cosplay. A comunidade cresceu junto com o evento: foram mais de 300 cosplayers na primeira edição, cerca de 650 na segunda e aproximadamente 800 em 2025. Em 2026, o “Concurso de Cosplay” volta a ser um dos momentos de maior mobilização do público.

O mesmo vale para o K-pop. O “Concurso de K-cover” integra a programação e reúne dançarinos e fãs em torno de uma das manifestações culturais que mais ganharam espaço dentro do universo pop e geek nos últimos anos.

Mas nem tudo envolve competição. O “GeekVersus”, por exemplo, transforma conhecimento sobre cultura pop em brincadeira, com perguntas, respostas e desafios inspirados em formatos conhecidos da televisão. A ideia é descobrir quem realmente sabe tudo sobre esse universo, ou quem tem apenas a confiança necessária para responder primeiro.

Da fantasia à produção cultural

A NEG também abre espaço para quem está do outro lado do palco: artistas, autores, artesãos, criadores e pequenos empreendedores. A programação reúne iniciativas da economia criativa de Niterói e de cidades do entorno, criando um ambiente em que o público pode consumir cultura, mas também conhecer quem produz essa cultura. Entre as iniciativas previstas está uma Coletânea de Contos Fantásticos Niteroienses, voltada à produção literária independente. A proposta é selecionar histórias de novos autores para integrar uma publicação coletiva, aproximando literatura, fantasia e criação autoral. É nessa mistura que está uma das características do evento: a cultura geek aparece não só como entretenimento, mas como espaço de criação, trabalho e formação. Games encontram tecnologia; cosplay encontra artes cênicas; literatura encontra audiovisual; artistas independentes encontram público; e jovens encontram chances de transformar aquilo de que gostam em produção cultural.

Uma cidade que virou personagem

A escolha do Caminho Niemeyer acrescenta outro elemento à experiência. Projetado para ser um dos grandes conjuntos arquitetônicos de Niterói, o complexo à beira da Baía de Guanabara, marcado pela arquitetura de Oscar Niemeyer, recebe palcos, arenas, áreas de convivência, expositores e atividades. O resultado é uma combinação curiosa: personagens de anime, super-heróis, guerreiros medievais, jogadores, músicos e fãs da cultura coreana circulando diante das curvas de Niemeyer e tendo a Baía de Guanabara como cenário. Por dois dias, a paisagem da cidade ganha uma camada de fantasia e emoção.

A força regional do evento também aparece no perfil do público. Na edição de 2025, quase metade dos visitantes era de Niterói e cerca de um terço vinha de São Gonçalo. O restante se dividiu entre a capital fluminense, outros municípios do estado, outros estados brasileiros e até visitantes estrangeiros. Desta forma o evento se consolida como o maior evento da cultura nerd do estado do Rio de Janeiro e já alcança as melhores posições no ranking nacional. A expectativa para 2026 é ampliar ainda mais esse alcance.

Uma aposta que cresceu junto com o público

A história da Niterói Expo Geek é também uma história de crescimento. Em apenas três edições, o público passou de mais de 6 mil para mais de 24 mil pessoas. A terceira edição contou com mais de 50 atividades, mais de 100 artistas, cerca de 800 cosplayers e 55 feirantes e expositores, além de alcançar mais de 8 milhões de pessoas no ambiente digital.

A quarta edição parte desse histórico para projetar um novo salto. Mais de 30 mil visitantes são esperados, número que ainda é uma previsão e pode variar de acordo com a movimentação dos dois dias. A organização também prevê mais de 50 atrações e 60 horas de programação. Por trás desses números, porém, existe uma característica menos mensurável: a construção de uma comunidade. A Niterói Expo Geek nasceu como um evento dedicado à cultura pop e foi crescendo à medida que novos grupos passaram a ocupar seu espaço. Hoje, reúne fãs, artistas, cosplayers, músicos, escritores, empreendedores, estudantes, profissionais de tecnologia e famílias.

A iniciativa aposta em uma fórmula simples: entrada gratuita, muita diversidade e espaço para que diferentes públicos possam se reconhecer na programação.

SERVIÇO

Niterói Expo Geek

12 e 13 de setembro de 2026

Das 10h às 20h

Caminho Niemeyer – Centro, Niterói

Entrada gratuita - retirada de ingressos pelo Sympla

Expectativa: mais de 30 mil visitantes

Programação: mais de 50 atrações e 60 horas de atividades

