Niterói: honraria relembra a importância de administradores públicos que fazem políticas de estado, olhando para o futuro - Evelen Gouvêa/Ascom

Niterói: honraria relembra a importância de administradores públicos que fazem políticas de estado, olhando para o futuroEvelen Gouvêa/Ascom

Publicado 27/08/2026 12:03

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves , teve seu trabalho na gestão municipal reconhecido pela Fecomércio-RJ. Nesta quarta-feira (26), ele recebeu a Ordem do Mérito Comercial Estácio de Sá das mãos de Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente da Fecomércio e grão-mestre da Ordem, em cerimônia no Rio de Janeiro.

A comenda, que leva o nome do fundador da cidade do Rio de Janeiro, reconhece trajetórias que contribuem de forma significativa para o fortalecimento do comércio, da livre iniciativa e do desenvolvimento social e econômico do país, prestando relevantes serviços para a comunidade. A honraria evoca valores como dedicação, coragem, responsabilidade pública e contribuição efetiva para a construção de uma sociedade mais forte e mais próspera.

O prefeito Rodrigo Neves estava acompanhado da irmã, Adriana; da filha mais velha, Mayara, e do neto, Vicente. “É uma honra receber essa medalha. Nós acreditamos muito no setor privado, no desenvolvimento das pequenas e médias empresas, na força do comércio em Niterói e no estado do Rio”, disse ele.

Antonio Florencio de Queiroz Junior ressaltou a importância de administradores públicos que fazem políticas de estado, olhando para o futuro. “Na época da pandemia, a gestão de Rodrigo Neves foi um exemplo para o Brasil inteiro. Um bom número de empresas de Niterói está com as portas abertas, hoje, mantendo esses empregos, por conta das medidas adotadas pela Prefeitura naquela época. Sabemos que não foi fácil. Queremos que Niterói seja para nós um modelo e um exemplo, como é para o resto do país”, afirmou ele.

Compareceram ao evento o chanceler da Ordem do Mérito Comercial Estácio de Sá, Pedro José Maria Fernandes Belo; o conselheiro de ética da Ordem, Nestor Porto de Oliveira Neto; autoridades estaduais, como o secretário de Fazenda, Guilherme Mercês, e vários representantes da Indústria e Comércio. Entre as autoridades municipais de Niterói, estavam a chefe de gabinete da Prefeitura, Marcilene Souto; o secretário Executivo Felipe Peixoto; Luiz Paulino Moreira Leite, secretário de Desenvolvimento Econômico; Marcele Sardinha, secretária de Habitação e Regularização Fundiária; Claudia Almeida, secretária de Direitos Humanos; Elissa Rasma, secretária de Planejamento; Rubia Secundino, secretária de Administração; Carlos Krykhtine, secretário de Urbanismo; Rodrigo Ramalho, secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia; Bira Marques, secretário de Educação, e André Bento, presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur).