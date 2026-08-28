Niterói: Projeto ISHA cria uma rede de acolhimento voltada à escuta, à orientação e ao fortalecimento feminino - Divulgação/Ascom

Niterói: Projeto ISHA cria uma rede de acolhimento voltada à escuta, à orientação e ao fortalecimento femininoDivulgação/Ascom

Publicado 28/08/2026 11:07





O projeto parte da compreensão de que situações como doenças crônicas, sofrimento emocional e sobrecarga podem impactar diferentes áreas da vida. Entre o público atendido estão mulheres que convivem com fibromialgia, dores crônicas, fadiga intensa, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, burnout, traumas emocionais, dependência emocional, luto e baixa autoestima, entre outras condições.



As mães atípicas também estão entre os públicos contemplados. São mulheres que lidam com as demandas permanentes de cuidado de filhos com TEA, TDAH, Síndrome de Down, esquizofrenia, deficiência intelectual, deficiência física e outras condições que exigem acompanhamento contínuo.



“Queremos criar um ambiente em que a mulher se sinta ouvida, respeitada e fortalecida. Muitas vezes, ela passa tanto tempo cuidando dos outros que deixa de olhar para as próprias necessidades. O ISHA nasce também para mudar essa realidade”, afirma Valéria Muniz, idealizadora do Projeto ISHA.



O autocuidado é um dos pilares da iniciativa. Os encontros e ações abordam temas como alimentação, sono, atividade física, saúde emocional, autoestima, saúde hormonal, inteligência emocional e relacionamentos, além da importância de estabelecer limites e desenvolver hábitos mais saudáveis. A proposta é estimular o acesso à informação e incentivar cada mulher a reconhecer suas próprias necessidades, buscando apoio adequado para as diferentes situações. Niterói - Em meio aos desafios que atravessam a saúde, a vida familiar e a rotina de muitas mulheres, o Projeto ISHA cria uma rede de acolhimento voltada à escuta, à orientação e ao fortalecimento feminino . A iniciativa atende mulheres que enfrentam questões emocionais, dores crônicas, dificuldades familiares e os desafios da maternidade atípica.O projeto parte da compreensão de que situações como doenças crônicas, sofrimento emocional e sobrecarga podem impactar diferentes áreas da vida. Entre o público atendido estão mulheres que convivem com fibromialgia, dores crônicas, fadiga intensa, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, burnout, traumas emocionais, dependência emocional, luto e baixa autoestima, entre outras condições.As mães atípicas também estão entre os públicos contemplados. São mulheres que lidam com as demandas permanentes de cuidado de filhos com TEA, TDAH, Síndrome de Down, esquizofrenia, deficiência intelectual, deficiência física e outras condições que exigem acompanhamento contínuo.“Queremos criar um ambiente em que a mulher se sinta ouvida, respeitada e fortalecida. Muitas vezes, ela passa tanto tempo cuidando dos outros que deixa de olhar para as próprias necessidades. O ISHA nasce também para mudar essa realidade”, afirma Valéria Muniz, idealizadora do Projeto ISHA.O autocuidado é um dos pilares da iniciativa. Os encontros e ações abordam temas como alimentação, sono, atividade física, saúde emocional, autoestima, saúde hormonal, inteligência emocional e relacionamentos, além da importância de estabelecer limites e desenvolver hábitos mais saudáveis. A proposta é estimular o acesso à informação e incentivar cada mulher a reconhecer suas próprias necessidades, buscando apoio adequado para as diferentes situações.

Para ampliar as possibilidades de orientação, o ISHA busca reunir profissionais de diferentes áreas. A rede pode envolver especialistas da medicina, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, educação física, nutrição, psiquiatria, neuropsicologia, assistência social, pedagogia, direito e terapia familiar, entre outras áreas.



A iniciativa funciona como uma ponte entre as mulheres e diferentes possibilidades de suporte, sem substituir o acompanhamento individual realizado pelos profissionais de saúde e demais especialistas. “Não queremos olhar apenas para um problema específico. A mulher tem uma história, uma rotina, uma família, emoções e necessidades diferentes. Por isso, a ideia é construir uma rede que consiga enxergar esse conjunto e oferecer caminhos”, explica Valéria.



A espiritualidade também integra a proposta do projeto como uma dimensão de apoio para as participantes que encontram na fé uma fonte de força e significado. Essa abordagem é somada às ações de informação, autocuidado e desenvolvimento pessoal. Com a formação dessa rede, o Projeto ISHA busca ampliar espaços de escuta e troca de experiências, aproximando mulheres de conhecimento e profissionais e contribuindo para que elas tenham mais recursos para enfrentar os desafios do cotidiano.



Sobre o Projeto ISHA



Idealizado por Valéria Muniz, o Projeto ISHA é uma iniciativa de acolhimento e fortalecimento feminino que trabalha temas relacionados a autocuidado, saúde emocional, qualidade de vida e desenvolvimento pessoal, além de promover conexões entre mulheres e profissionais de diferentes áreas. A atuação do projeto teve início no município de Niterói, no Rio de Janeiro. Mulheres que precisam de apoio podem entrar em contato com o ISHA e realizar sua inscrição. A partir desse primeiro contato, são acolhidas e orientadas de acordo com suas necessidades.



O projeto é voltado para mulheres que enfrentam dores emocionais, sobrecarga, dores crônicas, baixa autoestima, luto, dificuldades familiares e outros processos que afetam a saúde emocional, não sendo exclusivo para mulheres com fibromialgia. A iniciativa é gratuita e oferece ações, encontros, palestras e atendimentos com o objetivo de acolher, orientar e fortalecer as participantes.



SERVIÇO:

Projeto ISHA

Atuação: Niterói, Rio de Janeiro

Público: Mulheres que buscam acolhimento, orientação e apoio diante de questões emocionais, dores crônicas, sobrecarga, baixa autoestima, luto, dificuldades familiares e outros desafios relacionados à qualidade de vida.

Inscrição: Para receber apoio, é necessário entrar em contato com o projeto e realizar a inscrição.

Custo: Gratuito

E-mail: projetoishaoficial@gmail.com