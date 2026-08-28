Niterói: Terminal Rodoviário Presidente João Goulart, no Centro de Niterói, onde ocorreu a confusão na noite de quarta-feiraReprodução/Internet
Segundo testemunhas, o vendedor oferecia balas a uma passageira quando foi abordado pelo segurança. Os relatos indicam que houve uma discussão e que o jovem acabou ferido na cabeça. A situação também teria envolvido ameaças a outras pessoas que estavam no terminal.
De acordo com testemunhas, o segurança teria acusado o vendedor de tentar assaltar uma passageira. A mulher, porém, teria negado a acusação e afirmado que estava comprando as balas oferecidas pelo jovem. Ainda conforme os relatos, o vendedor foi levado para uma sala após a confusão. A Polícia Militar foi acionada e equipes do 12º BPM foram até o terminal. Segundo a corporação, o segurança teria ameaçado outras pessoas antes de deixar o local.
O jovem sofreu um ferimento na cabeça e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, e recebeu alta médica ainda na quarta-feira.
Envolvidos prestaram depoimento
Em nota, a administração informou que se reuniu com supervisores da empresa contratada e determinou o afastamento preventivo do segurança até a conclusão da apuração. Posteriormente, solicitou que ele não retornasse à equipe responsável pelo serviço no terminal.
A Teroni também afirmou que acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros e reforçou o compromisso com a segurança de passageiros, comerciantes e prestadores de serviço. A Polícia Civil deverá investigar a dinâmica da ocorrência, as circunstâncias da agressão e as responsabilidades de cada envolvido.
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