Niterói: Terminal Rodoviário Presidente João Goulart, no Centro de Niterói, onde ocorreu a confusão na noite de quarta-feira - Reprodução/Internet

Niterói: Terminal Rodoviário Presidente João Goulart, no Centro de Niterói, onde ocorreu a confusão na noite de quarta-feiraReprodução/Internet

Publicado 28/08/2026 13:27





Segundo testemunhas, o vendedor oferecia balas a uma passageira quando foi abordado pelo segurança. Os relatos indicam que houve uma discussão e que o jovem acabou ferido na cabeça. A situação também teria envolvido ameaças a outras pessoas que estavam no terminal.



De acordo com testemunhas, o segurança teria acusado o vendedor de tentar assaltar uma passageira. A mulher, porém, teria negado a acusação e afirmado que estava comprando as balas oferecidas pelo jovem. Ainda conforme os relatos, o vendedor foi levado para uma sala após a confusão. A Polícia Militar foi acionada e equipes do 12º BPM foram até o terminal. Segundo a corporação, o segurança teria ameaçado outras pessoas antes de deixar o local.



O jovem sofreu um ferimento na cabeça e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, e recebeu alta médica ainda na quarta-feira.



Envolvidos prestaram depoimento

Niterói - Uma abordagem a um vendedor de balas terminou em confusão e agressão na noite desta quarta-feira (26), no Terminal Rodoviário Presidente João Goulart , no Centro de Niterói. O episódio aconteceu por volta das 20h e envolveu um segurança terceirizado e um jovem de 18 anos. A Polícia Civil investiga o caso.Segundo testemunhas, o vendedor oferecia balas a uma passageira quando foi abordado pelo segurança. Os relatos indicam que houve uma discussão e que o jovem acabou ferido na cabeça. A situação também teria envolvido ameaças a outras pessoas que estavam no terminal.De acordo com testemunhas, o segurança teria acusado o vendedor de tentar assaltar uma passageira. A mulher, porém, teria negado a acusação e afirmado que estava comprando as balas oferecidas pelo jovem. Ainda conforme os relatos, o vendedor foi levado para uma sala após a confusão. A Polícia Militar foi acionada e equipes do 12º BPM foram até o terminal. Segundo a corporação, o segurança teria ameaçado outras pessoas antes de deixar o local.O jovem sofreu um ferimento na cabeça e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, e recebeu alta médica ainda na quarta-feira.

A vítima, uma pessoa que teria sido ameaçada e uma testemunha foram encaminhadas para a 76ª DP (Niterói), onde prestaram depoimento e foram liberadas. Um canivete apontado por testemunhas como o objeto utilizado na agressão foi apreendido pelos policiais e levado à delegacia. O material deverá ser analisado durante a investigação. A Teroni, responsável pela administração do terminal, informou que foi comunicada sobre o episódio logo após a ocorrência. Segundo a empresa, o profissional envolvido pertence a uma companhia terceirizada.



Em nota, a administração informou que se reuniu com supervisores da empresa contratada e determinou o afastamento preventivo do segurança até a conclusão da apuração. Posteriormente, solicitou que ele não retornasse à equipe responsável pelo serviço no terminal.



A Teroni também afirmou que acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros e reforçou o compromisso com a segurança de passageiros, comerciantes e prestadores de serviço. A Polícia Civil deverá investigar a dinâmica da ocorrência, as circunstâncias da agressão e as responsabilidades de cada envolvido.