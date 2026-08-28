Niterói: Atualmente, a Prefeitura oferta mais de 500 vagas de acolhimento na cidade, entre abrigos e hotéis - Divulgação/Ascom

Niterói: Atualmente, a Prefeitura oferta mais de 500 vagas de acolhimento na cidade, entre abrigos e hotéisDivulgação/Ascom

Publicado 28/08/2026 11:12





“Niterói é a única cidade na região metropolitana que tem uma política pública integrada, uma política pública robusta para enfrentar essa questão da pessoa em situação de rua. Não é simplesmente pegar a pessoa, colocar no ônibus e mandar embora. Existe um serviço de acompanhamento prévio e também um contato com a rede de proteção social no destino para que aquela pessoa de fato tenha uma segunda chance de reconstruir a vida no seu lugar de origem”, explica o secretário municipal de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira.



“A gente criou o Programa Recomeço porque entende que a resposta do poder público tem que envolver assistência social, saúde, ordem pública, acesso à moradia, geração de emprego, trabalho e renda, educação e acesso à cidadania”.



De acordo com o secretário, cerca de 80% das pessoas em situação de rua atendidas em Niterói vieram de outras cidades. Equipes multidisciplinares da Prefeitura percorrem a cidade para identificar pessoas em situação de rua e encaminhá-las para a rede de acolhimento. Entre agosto de 2025 e agosto de 2026, foram realizadas 830 ações de zeladoria social na cidade, com 485 encaminhamentos para serviços de acolhimento institucional.



O trabalho de identificação e abordagem das pessoas em situação de rua é realizado durante ações organizadas pela Secretaria de Assistência Social, com a participação de outros órgãos, como a Saúde. A abordagem social especializada funciona 24 horas por dia, com equipes que escutam, orientam, fazem oferta de acolhimento e encaminhamentos para a rede de assistência e saúde.



Inaugurado em agosto de 2025, o Centro Integrado de Atendimento à Pessoa em Situação de Rua, é referência para atendimento a pessoas em situação de rua na cidade. O espaço registrou 120.677 atendimentos — número que corresponde à quantidade de serviços prestados, e não ao número de pessoas atendidas.



O número representa atendimentos como Educação de Jovens e Adultos (EJA), oficinas profissionalizantes, encaminhamento ao mercado de trabalho, emissão de documentação (parceria com órgãos como Detran e Tribunal de Justiça), orientação jurídica, atendimento médico, psicológico, suporte especializado para pessoas com transtornos mentais ou uso abusivo de substâncias. Além de oferta de banho, local para lavar roupas, atendimento para animais de estimação, como banho, tosa e atendimento veterinário.



Entre os serviços está a emissão de 3.227 certidões de nascimento e 2.455 registros para documentos de identidade. Atualmente, a Prefeitura de Niterói oferta mais de 500 vagas de acolhimento na cidade, entre abrigos e hotéis. Desse total, 148 vagas são oferecidas em hotéis de acolhimento, serviço existente no município desde 2020 e que passa por renovação por meio de uma licitação em andamento. O acolhimento em hotéis é acompanhado por assistentes sociais, psicólogos e educadores do Recomeço, integrando os demais serviços do programa.



Moradia como ponto de partida Niterói - O Programa Recomeço, da Prefeitura de Niterói , completa um ano de atuação em agosto e amplia a rede de acolhimento e reinserção. Entre as políticas públicas implementadas está o recambiamento: 740 pessoas de outras cidades e estados que viviam em situação de rua em Niterói tiveram a oportunidade de voltar para casa, entre janeiro de 2025 e agosto de 2026. O processo de recambiamento inclui a localização de familiares, a articulação com os serviços do município de destino e o custeio do transporte pela Prefeitura.“Niterói é a única cidade na região metropolitana que tem uma política pública integrada, uma política pública robusta para enfrentar essa questão da pessoa em situação de rua. Não é simplesmente pegar a pessoa, colocar no ônibus e mandar embora. Existe um serviço de acompanhamento prévio e também um contato com a rede de proteção social no destino para que aquela pessoa de fato tenha uma segunda chance de reconstruir a vida no seu lugar de origem”, explica o secretário municipal de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira.“A gente criou o Programa Recomeço porque entende que a resposta do poder público tem que envolver assistência social, saúde, ordem pública, acesso à moradia, geração de emprego, trabalho e renda, educação e acesso à cidadania”.De acordo com o secretário, cerca de 80% das pessoas em situação de rua atendidas em Niterói vieram de outras cidades. Equipes multidisciplinares da Prefeitura percorrem a cidade para identificar pessoas em situação de rua e encaminhá-las para a rede de acolhimento. Entre agosto de 2025 e agosto de 2026, foram realizadas 830 ações de zeladoria social na cidade, com 485 encaminhamentos para serviços de acolhimento institucional.O trabalho de identificação e abordagem das pessoas em situação de rua é realizado durante ações organizadas pela Secretaria de Assistência Social, com a participação de outros órgãos, como a Saúde. A abordagem social especializada funciona 24 horas por dia, com equipes que escutam, orientam, fazem oferta de acolhimento e encaminhamentos para a rede de assistência e saúde.Inaugurado em agosto de 2025, o Centro Integrado de Atendimento à Pessoa em Situação de Rua, é referência para atendimento a pessoas em situação de rua na cidade. O espaço registrou 120.677 atendimentos — número que corresponde à quantidade de serviços prestados, e não ao número de pessoas atendidas.O número representa atendimentos como Educação de Jovens e Adultos (EJA), oficinas profissionalizantes, encaminhamento ao mercado de trabalho, emissão de documentação (parceria com órgãos como Detran e Tribunal de Justiça), orientação jurídica, atendimento médico, psicológico, suporte especializado para pessoas com transtornos mentais ou uso abusivo de substâncias. Além de oferta de banho, local para lavar roupas, atendimento para animais de estimação, como banho, tosa e atendimento veterinário.Entre os serviços está a emissão de 3.227 certidões de nascimento e 2.455 registros para documentos de identidade. Atualmente, a Prefeitura de Niterói oferta mais de 500 vagas de acolhimento na cidade, entre abrigos e hotéis. Desse total, 148 vagas são oferecidas em hotéis de acolhimento, serviço existente no município desde 2020 e que passa por renovação por meio de uma licitação em andamento. O acolhimento em hotéis é acompanhado por assistentes sociais, psicólogos e educadores do Recomeço, integrando os demais serviços do programa.

A política habitacional também integra o Recomeço. O município prevê a implantação gradual de cem moradias pelo modelo Housing First, que considera a oferta de uma casa como elemento estruturante do processo de reconstrução da vida, acompanhada de suporte socioassistencial. As primeiras unidades foram viabilizadas a partir do empreendimento Jardim das Paineiras, do programa Minha Casa, Minha Vida, no Badu. A iniciativa possibilitou que cerca de 30 pessoas em situação de vulnerabilidade deixassem os abrigos municipais para viver em uma moradia própria.



Aline Rocha Silva, de 40 anos, chegou ao abrigo da Prefeitura de Niterói depois de perder a mãe e não conseguir mais sustentar a casa onde vivia com a filha. Primeiro, encontrou acolhimento. Depois, veio a inscrição no Minha Casa, Minha Vida. Na sequência, um emprego como cuidadora de animais, em uma jornada de 12 por 36 horas, que permitiu conciliar o trabalho com os cuidados da filha. Atualmente, as duas moram em um imóvel só delas.



“Eu tenho isso aqui como uma vitória. Não saio daqui por nada. É a minha casa. Minha filha tem o quarto dela, eu tenho o meu. A gente manda na nossa casa, faz as nossas escolhas. Não tem preço que pague isso. Não é fácil sair do abrigo e voltar para a realidade, cuidar da própria vida, se organizar financeiramente. Mas a oportunidade existe. A Prefeitura dá essa oportunidade. Para sair, tem que querer muito e, depois, tem que ter responsabilidade para manter”, conta ela.



A geração de trabalho e renda também integra a estratégia de reinserção social. Ao longo do primeiro ano do programa, 45 pessoas em situação de rua foram inseridas no mercado de trabalho.

