Regulamentação vale para o primeiro turno e eventual segundo turno das eleições deste ano e até mesmo para quem não for eleitorReprodução/Internet
A medida segue a Lei Municipal nº 3.738, de 2022, que estabelece a gratuidade do transporte público por ônibus nos dias de votação, além das determinações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).
Gratuidade vale para todos os usuários
A determinação também acompanha as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral, que prevê a oferta gratuita de transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal, inclusive metropolitano, durante as eleições, com frequência compatível à dos dias úteis.
O TRE-RJ estabeleceu que, nos dias de votação, a gratuidade no transporte coletivo municipal, intermunicipal e metropolitano deverá ser assegurada aos eleitores. A medida busca facilitar o deslocamento da população até os locais de votação.
Prefeitura ficará responsável pela fiscalização
O decreto determina ainda que a Prefeitura faça ampla divulgação da medida, principalmente em relação às datas do primeiro turno e, caso ocorra, do segundo turno. A norma entrou em vigor na própria data de sua publicação.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.