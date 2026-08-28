Niterói: encontro também contou com a participação de representantes do Sebrae e da secretária municipal da Mulher de Niterói, Thaiana IviaDivulgação/Ascom
A abertura oficial do encontro foi conduzida pelo presidente da CDL Niterói, Luiz Vieira, ao lado dos diretores Omarinho Neiva e Jorge Gentile. Em seguida, a programação passou a ser conduzida pela vice-presidente da entidade, Helena Falcão, que estará à frente do novo fórum.
Durante a abertura, Luiz Vieira ressaltou que a proposta vai além da realização de encontros pontuais. Segundo ele, o CDL Mulher deverá funcionar como um espaço permanente para a construção de propostas, discussão de demandas e desenvolvimento de ações voltadas tanto às necessidades das empresárias quanto a questões externas que possam ser encaminhadas aos órgãos e instituições responsáveis.
“Esse projeto tem uma importância muito grande para a gente. A ideia é termos um fórum onde possamos trazer propostas, discutir situações, eventos e não apenas as nossas necessidades internas enquanto empresários, mas também as externas. Nosso objetivo é representar e levar essas demandas a quem de direito. Tenho certeza de que, agora, com a participação de vocês, será ainda melhor. Como já disse antes, Helena tem carta branca para fazer o necessário por aqui”, afirmou Vieira.
Dados de pesquisas do Sebrae e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foram destacados durante o encontro para demonstrar a força da participação feminina na economia. As mulheres representam mais da metade da população e possuem presença expressiva entre trabalhadores, empreendedores e empregadores, embora ainda estejam sub-representadas nos principais espaços de poder e tomada de decisão.
Para Helena, olhar para as transformações ocorridas ao longo dos anos também ajuda a compreender o caminho que ainda precisa ser percorrido. “Se olharmos para um passado que nem é tão distante, veremos quantas coisas já conquistamos. Mas vamos parar por aí? Não. A ideia também não é passar à frente dos homens. Queremos estar inseridas na sociedade em todas as suas esferas: no associativismo, no serviço público, no trabalho voluntário e em qualquer atividade”, afirmou.
O encontro também contou com a participação de representantes do Sebrae e da secretária municipal da Mulher de Niterói, Thaiana Ivia. “Temos a primeira vice-presidente e o primeiro CDL Mulher, e acredito que isso não seja por acaso. Isso precisa virar rotina. Somos 52% da população, somos maioria no país e, ainda assim, ocupamos poucos cargos de poder e decisão. Saber que as mulheres precisam, devem e podem ocupar esses espaços de liderança é fundamental para alcançarmos a igualdade e a equidade de gênero. A gente não quer privilégio. A gente quer respeito. Por isso é tão importante esse fortalecimento em rede entre as mulheres. Falamos de união e de sororidade, mas precisamos falar também de formação de redes”, afirmou a secretária.
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