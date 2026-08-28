Niterói: encontro também contou com a participação de representantes do Sebrae e da secretária municipal da Mulher de Niterói, Thaiana Ivia - Divulgação/Ascom

Niterói: encontro também contou com a participação de representantes do Sebrae e da secretária municipal da Mulher de Niterói, Thaiana IviaDivulgação/Ascom

Publicado 28/08/2026 17:20





A abertura oficial do encontro foi conduzida pelo presidente da CDL Niterói, Luiz Vieira, ao lado dos diretores Omarinho Neiva e Jorge Gentile. Em seguida, a programação passou a ser conduzida pela vice-presidente da entidade, Helena Falcão, que estará à frente do novo fórum.



Durante a abertura, Luiz Vieira ressaltou que a proposta vai além da realização de encontros pontuais. Segundo ele, o CDL Mulher deverá funcionar como um espaço permanente para a construção de propostas, discussão de demandas e desenvolvimento de ações voltadas tanto às necessidades das empresárias quanto a questões externas que possam ser encaminhadas aos órgãos e instituições responsáveis.



“Esse projeto tem uma importância muito grande para a gente. A ideia é termos um fórum onde possamos trazer propostas, discutir situações, eventos e não apenas as nossas necessidades internas enquanto empresários, mas também as externas. Nosso objetivo é representar e levar essas demandas a quem de direito. Tenho certeza de que, agora, com a participação de vocês, será ainda melhor. Como já disse antes, Helena tem carta branca para fazer o necessário por aqui”, afirmou Vieira. Niterói - A Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL Niterói) realizou na noite do último dia 26, o primeiro encontro da CDL Mulher, iniciativa criada com o objetivo de ampliar a participação feminina no ambiente empresarial, incentivar a formação de redes e promover debates sobre os desafios enfrentados pelas mulheres no empreendedorismo e nos espaços de liderança. O evento aconteceu na sede, onde reuniu falas de importância de lideranças da cidade. As convidadas Vania Macieira e Raquel Gomes trouxeram a temática que vai além dos CNPJs, como as histórias e os desafios de quem empreende.A abertura oficial do encontro foi conduzida pelo presidente da CDL Niterói, Luiz Vieira, ao lado dos diretores Omarinho Neiva e Jorge Gentile. Em seguida, a programação passou a ser conduzida pela vice-presidente da entidade, Helena Falcão, que estará à frente do novo fórum.Durante a abertura, Luiz Vieira ressaltou que a proposta vai além da realização de encontros pontuais. Segundo ele, o CDL Mulher deverá funcionar como um espaço permanente para a construção de propostas, discussão de demandas e desenvolvimento de ações voltadas tanto às necessidades das empresárias quanto a questões externas que possam ser encaminhadas aos órgãos e instituições responsáveis.“Esse projeto tem uma importância muito grande para a gente. A ideia é termos um fórum onde possamos trazer propostas, discutir situações, eventos e não apenas as nossas necessidades internas enquanto empresários, mas também as externas. Nosso objetivo é representar e levar essas demandas a quem de direito. Tenho certeza de que, agora, com a participação de vocês, será ainda melhor. Como já disse antes, Helena tem carta branca para fazer o necessário por aqui”, afirmou Vieira.

Com 68 anos de atuação, a CDL Niterói vive também um momento histórico em sua estrutura administrativa. Helena Falcão é a primeira mulher a ocupar a vice-presidência da instituição. Até então, a presença feminina só havia ocorrido em cargos da diretoria. “A CDL Niterói tem 68 anos e esta é a primeira vez que temos uma mulher ocupando a vice-presidência. Sinto-me muito honrada e espero que essas mudanças também aconteçam em muitas outras instituições”, afirmou Helena.



A vice-presidente destacou ainda que o CDL Mulher nasce com o propósito de ampliar a visibilidade e a representatividade das empreendedoras. Ela lembrou que, apesar dos avanços conquistados nas últimas décadas, as mulheres ainda enfrentam obstáculos para alcançar espaços de liderança e reconhecimento profissional.



Dados de pesquisas do Sebrae e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foram destacados durante o encontro para demonstrar a força da participação feminina na economia. As mulheres representam mais da metade da população e possuem presença expressiva entre trabalhadores, empreendedores e empregadores, embora ainda estejam sub-representadas nos principais espaços de poder e tomada de decisão.



Para Helena, olhar para as transformações ocorridas ao longo dos anos também ajuda a compreender o caminho que ainda precisa ser percorrido. “Se olharmos para um passado que nem é tão distante, veremos quantas coisas já conquistamos. Mas vamos parar por aí? Não. A ideia também não é passar à frente dos homens. Queremos estar inseridas na sociedade em todas as suas esferas: no associativismo, no serviço público, no trabalho voluntário e em qualquer atividade”, afirmou.



Segundo a vice-presidente, a busca é por um cenário em que a presença feminina em posições de destaque seja encarada com naturalidade e em condições de igualdade. “Queremos que isso seja um movimento natural e que uma mulher não precise fazer um esforço fenomenal para ter o mesmo reconhecimento de um homem. Muitas vezes, ela sente que precisa produzir mais, ser muito mais assertiva e não pode errar para ser reconhecida da mesma forma. Isso gera um desgaste muito grande e faz com que muitas mulheres se sintam solitárias”, declarou.



O encontro também contou com a participação de representantes do Sebrae e da secretária municipal da Mulher de Niterói, Thaiana Ivia. “Temos a primeira vice-presidente e o primeiro CDL Mulher, e acredito que isso não seja por acaso. Isso precisa virar rotina. Somos 52% da população, somos maioria no país e, ainda assim, ocupamos poucos cargos de poder e decisão. Saber que as mulheres precisam, devem e podem ocupar esses espaços de liderança é fundamental para alcançarmos a igualdade e a equidade de gênero. A gente não quer privilégio. A gente quer respeito. Por isso é tão importante esse fortalecimento em rede entre as mulheres. Falamos de união e de sororidade, mas precisamos falar também de formação de redes”, afirmou a secretária.