Niterói: projeto foi inspirado no sucesso da edição inaugural, que levou cerca de 40 jovens, em setembro de 2024, para uma vivência prática na estrutura aeroportuária da Polícia FederalDivulgação/Ascom
Niterói e Polícia Rodoviária Federal se unem em mais uma edição do projeto Pega a Visão
Iniciativa pelo futuro dos jovens os conecta a novas vivências e carreiras na área de segurança pública
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Projeto ofereceu cursos gratuitos para pessoas com mais de 60 anos, jovens da rede pública moradores de territórios do município
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