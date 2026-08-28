Niterói: projeto foi inspirado no sucesso da edição inaugural, que levou cerca de 40 jovens, em setembro de 2024, para uma vivência prática na estrutura aeroportuária da Polícia Federal - Divulgação/Ascom

Niterói: projeto foi inspirado no sucesso da edição inaugural, que levou cerca de 40 jovens, em setembro de 2024, para uma vivência prática na estrutura aeroportuária da Polícia FederalDivulgação/Ascom

Publicado 28/08/2026 17:13

Niterói – O Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) da Prefeitura de Niterói realizou mais uma edição do projeto Pega a Visão. A iniciativa tem como objetivo aproximar adolescentes de escolas públicas e projetos sociais de diferentes ambientes profissionais, permitindo que conheçam diversas carreiras e compreendam as habilidades necessárias para o futuro, com atenção especial à área de segurança pública e às instituições parceiras. A ação aconteceu nesta terça-feira (25), na base da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Niterói.

O projeto foi inspirado no sucesso da edição inaugural, que levou cerca de 40 jovens, em setembro de 2024, para uma vivência prática na estrutura aeroportuária da Polícia Federal, no Aeroporto de Jacarepaguá.

Nesta nova edição, realizada em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 20 estudantes do Colégio Estadual Liceu Nilo Peçanha, em Niterói, participaram da programação. As atividades incluíram rodas de conversa, palestra sobre educação no trânsito com agentes da PRF, visita guiada ao Museu da Ponte e demonstração do trabalho do canil com cães farejadores (K-9) da corporação. Para encerrar o evento, a equipe de socorristas da Ecoponte realizou uma simulação de resgate e salvamento para os estudantes.

O secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal de Niterói, Felipe Ordacgy, explicou que muitos desses adolescentes vivem em realidades nas quais não se imaginam exercendo determinadas profissões, frequentemente influenciados pelo contexto social em que estão inseridos. “O projeto busca desmistificar essas barreiras, oferecendo experiências práticas que ampliam a visão dos alunos sobre suas possibilidades profissionais”, afirmou.

O chefe substituto da PRF em Niterói, Rodrigo Moreira, destacou a importância do programa. “Há uma visão muito limitada entre os jovens de que a função da Polícia Rodoviária Federal é apenas multar ou apreender veículos. No programa, mostramos que a missão da PRF é salvar vidas e que atuamos em diversas áreas, muitas vezes desconhecidas por eles”, afirmou.

Esta edição do projeto Pega a Visão foi realizada pelo GGIM em parceria com a Secretaria Municipal de Governo, por meio do programa Poupança Escola, a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), a Ecovias e o Instituto Estudar para Voar.