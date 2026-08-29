Niterói: Prefeito Rodrigo Neves participou do Fórum Bandnews informando as últimas ações realizadas na cidade - Claudio Fernandes/Ascom

Niterói: Prefeito Rodrigo Neves participou do Fórum Bandnews informando as últimas ações realizadas na cidadeClaudio Fernandes/Ascom

Publicado 29/08/2026 14:33

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves , participou, nesta sexta-feira (28), do Fórum Bandnews Reviver Centro Niterói, organizado pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. O evento debateu como o programa Reviver Centro está impulsionando o desenvolvimento econômico, atraindo investimentos, gerando empregos, ampliando a oferta de moradias, recuperando imóveis, melhorando a mobilidade e fortalecendo a identidade cultural e afetiva da cidade.

Com mediação da jornalista Natashi Franco, o encontro também teve as participações da secretária municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Marcele Sardinha; do presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Niterói (Ademi-Niterói), Julio Kezem de Mesquita; e do copresidente executivo da Cury Construtora, Leonardo Mesquita.

O Centro de Niterói foi escolhido pela Prefeitura como novo vetor de desenvolvimento da cidade. O programa Reviver Centro reúne uma série de ações de transformação da região que estão em andamento. O processo de revitalização do Centro faz parte do Plano Estratégico Niterói Que Queremos, que estabeleceu as principais diretrizes da administração municipal até 2050.

O prefeito Rodrigo Neves lembrou que o Centro de Niterói sofreu um processo de esvaziamento após deixar de ser a capital do antigo estado do Rio de Janeiro em 1975. O prefeito ressaltou que a revitalização do Centro é uma realidade.

“A transformação do Centro não é mais um projeto, mas uma realidade. A região teve a maior valorização de aluguéis em 2025. Das 8.400 empresas criadas na cidade no ano passado, muitas foram no Centro. Fizemos grandes investimentos como a nova Praça Arariboia e a nova Visconde do Rio Branco. Estamos recuperando a Avenida Amaral Peixoto com novas calçadas, nova iluminação e paisagismo. Inauguramos a Arena Niterói, que vai ter um calendário de grandes eventos. Entregamos o Distrito de Inovação da Cantareira. Em parceria com a Fecomércio, teremos um Centro de Convenções ao lado do Caminho Niemeyer. O governo federal aprovou o financiamento do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT). O Centro tem hoje cerca de 18 mil moradores. Nosso objetivo é, em no máximo 10 anos, chegar a 40 mil”, destacou Rodrigo Neves.

O prefeito reforçou que, hoje, muitas pessoas de fora de Niterói desejam se mudar para a cidade pela qualidade de vida, mas também pelos bons resultados na área da segurança pública.

“Começamos a enfrentar a questão da segurança em 2013, no meu primeiro mandato. Fizemos o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp). O Cercamento Eletrônico está em toda a cidade. Qualquer veículo com pendências judiciais é identificado e apreendido. Em parceria com a Polícia Militar, aumentamos o efetivo nas ruas com o Niterói Presente, que hoje é o Segurança Presente. Em 2013, a Guarda Municipal tinha cerca de 150 agentes e hoje tem quase 1000. Decidimos fazer a prevenção à violência com foco na juventude. Todos os jovens de Niterói são alcançados por políticas públicas e programas como o Aprendiz Musical e o Poupança Escola. Reduzimos o número de jovens presos por tráfico. Não existe solução mágica. Trabalhamos com ações estratégicas de prevenção e de enfrentamento ao crime. Em Niterói, a polícia é proativa e se antecipa ao crime. Isso se reflete no desenvolvimento econômico. Sem segurança pública, não há investimentos”, pontuou o prefeito.

A secretária municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Marcele Sardinha, argumentou que um dos aspectos fundamentais da revitalização do Centro é a combinação de ações da administração municipal e parcerias com o setor privado.

“O Aluguel Universitário é uma política pública social voltada para estudantes de baixa renda não apenas de Niterói. O município concede R$ 700 por mês para ajudar os estudantes nas despesas com moradia, que tem que ser no Centro da cidade. Já estamos no terceiro edital e chegamos a 2.100 beneficiados. É uma política pública pioneira. Ao mesmo tempo, temos as ações do setor privado na construção de moradias na região central. A expectativa é, nos próximos anos, que o Centro receba 8 mil novas unidades habitacionais de empreendimentos que estão em obras ou na fase de licenciamento”, explicou a secretária de Habitação.

Marcele Sardinha também destacou outra iniciativa da Prefeitura para incentivar a construção de novas moradias no Centro: o Fundo de Desenvolvimento Imobiliário. Com aporte inicial de R$ 400 milhões feito pelo município, a meta é alavancar até R$ 1 bilhão com a participação de instituições públicas e privadas, financiamento de novos empreendimentos habitacionais, hotelaria, retrofit e reconversão de imóveis antigos. O objetivo é viabilizar cerca de 10 mil unidades habitacionais.

O presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Niterói (Ademi-Niterói), Julio Kezem de Mesquita, disse que o Centro de Niterói vive o seu melhor momento.

“Trabalho no Centro há mais de 20 anos. O Centro é especial pela infraestrutura, pelas opções de transporte e já era bom antes do atual processo de revitalização. Agora o Centro é uma realidade. Certamente teremos mais moradores na região. São pessoas que buscam qualidade de vida. Muitas são de fora de Niterói. Como usuário do Centro de Niterói, posso dizer que estou empolgado”, disse Julio Kezem de Mesquita.

O copresidente executivo da Cury Construtora, Leonardo Mesquita, afirmou que encontros como o Fórum Bandnews Reviver Centro Niterói são muito importantes para debater a cidade.

“Temos entregas previstas para o início do ano que vem no Centro de Niterói. Estes empreendimentos significam mais qualidade de vida para quem escolher morar em Niterói. Estes novos moradores estão em busca de um estilo de vida que combina qualidade de vida e otimização do tempo”, afirmou Leonardo Mesquita.

O programa Reviver Centro tem como uma de suas bases o conceito de cidade de 15 minutos. Em uma política de longo prazo, o programa articula urbanismo, habitação, mobilidade, economia, inovação, cultura, lazer e segurança, integrando obras e investimentos para que o Centro seja mais humano, acessível, seguro e atrativo.