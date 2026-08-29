Niterói: Rodrigo Neves recebe ministro Alexandre Padilha no Super Centro de Saúde, em Piratininga - Divulgação/Ascom

Niterói: Rodrigo Neves recebe ministro Alexandre Padilha no Super Centro de Saúde, em PiratiningaDivulgação/Ascom

Publicado 29/08/2026 14:28

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves , recebeu neste sábado (29) o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para uma visita técnica ao Super Centro de Saúde, em Piratininga. Ao lado da vice-prefeita Isabel Swan, o prefeito apresentou ao ministro as instalações, os equipamentos de alta tecnologia e o modelo de funcionamento da unidade, inaugurada na semana passada para ampliar a oferta de exames e fortalecer a capacidade de diagnóstico da rede municipal. Durante a visita, Padilha destacou que a estrutura de Niterói poderá se tornar uma referência para o Brasil na ampliação do acesso a exames e na redução das filas do SUS.

A visita foi acompanhada pela secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, pela diretora-geral da Fundação Estatal de Saúde, Maria Célia Vasconcelos, e pelo secretário de Estado de Saúde, Ronaldo Damião. Durante a agenda, Padilha conheceu setores destinados à realização de tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia, colonoscopia, ecocardiograma, mamografia e outros procedimentos.

O Super Centro já está funcionando com os atendimentos organizados pela Central de Regulação. Os pacientes são encaminhados pelas unidades da rede municipal, de acordo com indicação médica e a necessidade de cada caso. A unidade tem capacidade para realizar aproximadamente 7 mil exames mensais. A expectativa é ampliar progressivamente a oferta e reduzir as filas por exames, como Niterói já conseguiu fazer com a mamografia.

Rodrigo Neves destacou que a parceria entre Niterói e o Ministério da Saúde vem sendo construída ao longo de décadas e lembrou experiências da cidade que se tornaram referência na saúde pública.

“Niterói foi uma cidade que ajudou muito a inspirar o Programa Saúde da Família, através do nosso Programa Médico de Família. Tivemos também uma atuação muito forte durante a pandemia e temos uma parceria importante com o Ministério da Saúde e a Fiocruz no projeto Wolbachia, no enfrentamento à dengue, zika e chikungunya. Tenho certeza de que o Super Centro de Saúde vai o restar um atendimento cada vez mais qualificado e humanizado à população de Niterói. É possível fazer um SUS com qualidade, eficiência e, sobretudo, muita humanidade”, afirmou o prefeito.

O ministro Alexandre Padilha ressaltou que ampliar e acelerar o acesso da população a exames, consultas e cirurgias é uma das prioridades do governo federal e relacionou a estrutura implantada em Niterói aos objetivos do programa Agora Tem Especialistas.

“Garantir que as pessoas tenham acesso mais rápido ao atendimento e reduzir o tempo de espera. É a mesma lógica do Agora Tem Especialistas. Estamos apoiando estados e municípios para fazer mais cirurgias, mais exames e ampliar a assistência. Niterói já zerou a fila da mamografia e este Super Centro vai ajudar a avançar também na redução da espera por outros exames, fazendo com que a população tenha acesso cada vez mais rápido ao diagnóstico e ao tratamento. O Super Centro de Saúde de Niterói tem uma estrutura que pode ser referência para o Brasil, mostrando que é possível ampliar a capacidade de atendimento e reduzir o tempo de espera da população”, afirmou Padilha.

O ministro destacou ainda a ampliação da participação complementar de hospitais e clínicas privadas no atendimento aos pacientes do SUS por meio do Agora Tem Especialistas. A estratégia permite utilizar a capacidade disponível dessas unidades para ampliar a realização de consultas, exames e cirurgias e contribuir para a redução das filas.

Entre os destaques do Super Centro estão o novo tomógrafo, o equipamento de ressonância magnética e o mamógrafo de alta tecnologia. Além dos exames de mamografia, o equipamento permite procedimentos como mamotomia, punções e marcações para cirurgias e possui regulagem de altura, possibilitando o atendimento a mulheres cadeirantes.

Instalada no antigo prédio da Amil, em Piratininga, a unidade, em uma segunda etapa, também contará com consultas especializadas em áreas como ortopedia, cardiologia, oncologia, ginecologia e reabilitação cardiológica, aproximando diagnóstico, acompanhamento e tratamento dentro da própria rede municipal de saúde.

“Os pacientes estão sendo chamados gradativamente pela Central de Regulação, até que a gente alcance a meta prevista de atendimento. Esse processo vai avançar de forma contínua, com o objetivo de zerar a fila dos procedimentos oferecidos e garantir que quem está aguardando consiga realizar o exame”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows.