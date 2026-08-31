Niterói: homem foi preso na manhã deste domingo (30), após ser localizado com uma escada que havia sido furtada no bairro de Fátima - Divulgação/PMERJ

Niterói: homem foi preso na manhã deste domingo (30), após ser localizado com uma escada que havia sido furtada no bairro de FátimaDivulgação/PMERJ

Publicado 31/08/2026 12:12





Segundo as informações da ocorrência, os dois homens foram localizados pouco depois, na esquina da Rua Jansen de Melo com a Rua Rubens Braga. Um deles carregava a escada indicada pelos moradores como o objeto furtado. O segundo suspeito conseguiu fugir antes da abordagem e não havia informações sobre seu paradeiro até a última atualização do registro. O homem encontrado com a escada foi conduzido para a 76ª DP (Niterói), onde a ocorrência foi apresentada.



Consulta revelou mandado por roubo

Niterói - Um homem foi preso na manhã deste domingo (30), em Niterói , após ser localizado com uma escada que havia sido furtada no bairro de Fátima. Durante a ocorrência, policiais descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por roubo. O caso começou na Rua Monsenhor Raeder, depois que moradores informaram aos agentes que dois homens teriam furtado uma escada na região. Com as características dos suspeitos, policiais que realizavam patrulhamento iniciaram buscas nas proximidades.Segundo as informações da ocorrência, os dois homens foram localizados pouco depois, na esquina da Rua Jansen de Melo com a Rua Rubens Braga. Um deles carregava a escada indicada pelos moradores como o objeto furtado. O segundo suspeito conseguiu fugir antes da abordagem e não havia informações sobre seu paradeiro até a última atualização do registro. O homem encontrado com a escada foi conduzido para a 76ª DP (Niterói), onde a ocorrência foi apresentada.

Na delegacia, os policiais realizaram uma consulta aos sistemas de segurança e constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. A ordem judicial estava relacionada ao artigo 157 do Código Penal, que trata do crime de roubo. Com a confirmação do mandado, o homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça. A ocorrência, que começou com a denúncia sobre o furto de uma escada, acabou levando à localização de uma pessoa que já era procurada por outro crime.

