Niterói: recadastramento acontece no Clube Fluminensinho, das 19h30 às 22h - Fernando Souza/Ascom

Niterói: recadastramento acontece no Clube Fluminensinho, das 19h30 às 22hFernando Souza/Ascom

Publicado 31/08/2026 13:04

Niterói - Rumo ao seu desfile no carnaval de 2027, a Acadêmicos de Niterói realiza o recadastramento dos componentes da comunidade nesta quarta-feira, 02 de setembro. Nesta primeira fase, todos os componentes que desfilaram com a escola em 2026 terão a oportunidade de garantir a sua vaga no próximo desfile.

O recadastramento acontece no Clube Fluminensinho, das 19h30 às 22h, munidos de xerox do comprovante de residência e xerox do RG. O clube fica localizado na R. Xavier de Brito, 22 - Centro, Niterói.

Em 2027 a Acadêmicos de Niterói será a 5ª escola a desfilar na sexta-feira de carnaval, dia 05 de fevereiro. A azul e branca da cidade sorriso levará para a Marquês de Sapucaí o enredo “A Rosa do Impossível”.