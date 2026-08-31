Niterói: recadastramento acontece no Clube Fluminensinho, das 19h30 às 22hFernando Souza/Ascom
Acadêmicos de Niterói realiza recadastramento de componentes
Escola será a 5ª a desfilar na sexta-feira de carnaval, na Marquês de Sapucaí
Especialistas detalham direitos de ser mulher
Livro Seus Direitos de Mulher une informação jurídica e mudança de mentalidade. Lançamento será a 10 de setembro, na Livraria da Travessa
Niterói fortalece formação de profissionais da Educação Infantil
Encontro reuniu mais de 200 profissionais da Rede Municipal para troca de experiências e aprofundamento de práticas que valorizam o protagonismo das crianças
NitNota Cidadã premia contribuintes de Niterói por inclusão do CPF na nota fiscal
Ganhadores participaram de entrega simbólica dos prêmios nesta segunda-feira (31); programa incentiva cidadania fiscal e combate à sonegação
Orquestra Fernando Brasil faz concerto gratuito no Theatro Municipal de Niterói
Com repertório dedicado à MPB, grupo reúne mais de 30 instrumentistas e convidados
João Luiz Faria Netto no Fórum da Memória do Jornalismo Fluminense
O Fórum é uma iniciativa do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro com apoio da Secretaria municipal das Culturas e do MAC
Icaraí vira palco do vôlei de praia com estreia de novo circuito carioca
Competição reúne atletas de diferentes níveis e gerações e promove três dias de esporte, formação e entretenimento à beira da Baía de Guanabara
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