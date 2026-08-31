Niterói: Maryanna Rosa é uma das autoras do livro - Divulgação/Ascom

Niterói: Maryanna Rosa é uma das autoras do livroDivulgação/Ascom

Publicado 31/08/2026 17:00

Niterói - Vinte anos após a criação da Lei Maria da Penha, o debate sobre os direitos das mulheres avançou, mas ainda existe um desafio básico: fazer com que elas conheçam e saibam usar os seus direitos. É nesse contexto que a advogada Rosemary Rosa e a especialista em desenvolvimento humano Maryanna Rosa, mãe e filha, lançam “Seus Direitos de Mulher”, pela Livraria Insight, obra que aproxima a linguagem jurídica de situações presentes em diferentes fases da vida feminina e será lançada a 10 de setembro, às 18h, na Livraria da Travessa , em Icaraí, Niterói.

A experiência de duas gerações de mulheres está no centro da proposta. O livro reúne questões que atravessam a vida feminina, da maternidade e carreira às relações familiares, cuidado de filhos autistas, patrimônio, violência e preconceito contra a mulher, etarismo e Previdência Social. A obra também apresenta soluções extrajudiciais para a mulher evitar processos na justiça e aborda direitos trabalhistas, tributários e eleitorais, mostrando como o conhecimento jurídico pode ajudar na tomada de decisões e na proteção da própria autonomia. “O Direito brasileiro estabelece a igualdade entre homens e mulheres, mas essa igualdade é puramente formal, porque na prática, nós, mulheres, ainda enfrentamos desigualdades de gênero que se manifestam em diferentes espaços da vida”, explica Rosemary.

A linguagem acessível é um dos principais destaques da obra. A intenção é levar informações jurídicas também a mulheres sem familiaridade com o Direito, sem deixar de lado os pontos considerados importantes pelas autoras. “A gente quer que seja um livro de fácil leitura, essa foi uma das preocupações, então tentar colocar o mais simples possível, sem perder informações no caminho que são importantes”, completa Maryanna.

Para as autoras, conhecer a lei é importante, mas não suficiente para mudar uma situação quando a mulher não conhece os próprios limites e possibilidades. “A gente entende que a informação jurídica por si só é importante, óbvio, mas se essa mulher não se sentir dona de si, não entender os seus próprios limites, as suas próprias possibilidades dentro da sua vida, só a questão jurídica não vai fazer ela mudar de parâmetro”, afirma Maryanna.

Entre os temas abordados está a violência psicológica, que muitas vezes acontece sem deixar marcas visíveis. O livro apresenta características de comportamentos associados ao Transtorno de Personalidade Narcisista como informação para ajudar na identificação de possíveis sinais de relações abusivas. A abordagem não substitui avaliação profissional, mas busca ampliar a percepção sobre situações que podem ser naturalizadas e incentivar a procura por apoio especializado.

No ano em que a Lei Maria da Penha completa 20 anos, Rosemary reconhece os avanços da legislação. Ela destaca, porém, que ainda é necessário fortalecer a rede de proteção, ampliar a efetividade das medidas protetivas e garantir condições para que as mulheres consigam romper ciclos de violência. Rosemary também defende maior aplicação do julgamento sob a perspectiva de gênero, considerando as diferentes realidades sociais das mulheres. “Não se trata apenas de aplicar a lei, mas de compreender a realidade e as circunstâncias que envolvem cada mulher”, afirma.

A proposta é que “Seus Direitos de Mulher” seja uma ferramenta de consulta para diferentes momentos da vida. “Nós queremos que seja um manual da mulher moderna, que ela entenda que tem a quem pedir socorro, que ela pode ter amparo não só jurídico, mas também emocional nas situações difíceis da vida”, afirma Maryanna. A obra também terá audiolivro, ampliando o acesso ao conteúdo.

Sobre as autoras:

Rosemary Rosa é advogada, formada em Direito pela UFF/RJ, sócia fundadora do es- critório RNR Advocacia e atuante há mais de 25 anos nas esferas judicial e extrajudicial. Especializada em Direito das Mulheres (EMD) e outras áreas do direito, pós-graduanda em Prevenção e Defesa da Mulher de acordo com a Lei Maria da Penha (EMD) e em Direito Tributário (EMERJ - Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro). É associada ao IBDFAM (Instituto Brasileiro de Direito de Família).

Maryanna Rosa: é formada em Design de Produto e mestranda em Engenharia do Produto pela Universidade do Minho, em Braga,Portugal. Atua nas áreas de design, marketing, comunicação e desenvolvimento humano, unindo estratégia, posicionamento e identidade feminina em diferentes projetos.

SERVIÇO

Lançamento do livro “Seus Direitos de Mulher”

Data: 10 de setembro de 2026

Horário: 18h

Local: Livraria da Travessa – Icaraí (Rua Doutor Tavares de Macedo, 240, Icaraí, Niterói – RJ)