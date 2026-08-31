Niterói: programação terá ainda o Aquecimento Festival de Praia JEN 2026, iniciativa desenvolvida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Niterói em parceria com o FASPAR Mari Freire/Ascom
Com o Museu de Arte Contemporânea (MAC) como cenário, o evento terá três dias de programação gratuita, reunindo competição, formação esportiva, inclusão e entretenimento. A iniciativa é do Instituto Faça a Sua Parte (FASPAR), em parceria com o Ministério do Esporte, e conta com a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), como parceira local.
A estreia do circuito em Niterói reforça a vocação da cidade para receber grandes eventos esportivos e movimenta um dos principais cartões-postais do município. “Niterói tem uma identidade muito ligada ao esporte e à sua orla. Trazer a estreia do Circuito Carioca de Vôlei de Praia para Icaraí significa unir competição, lazer, formação e ocupação positiva do espaço público. É uma oportunidade de colocar atletas em evidência, despertar novos talentos e permitir que a população viva o esporte de perto”, afirma o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo.
Do primeiro saque à competição
O circuito foi pensado para reunir diferentes públicos em uma mesma experiência. A programação contempla categorias masculinas e femininas, com participantes dos níveis iniciante ao avançado, além de atletas masters e convidados. Na sexta-feira (11), primeiro dia do evento, o foco será a formação e a integração com a comunidade. Estudantes da rede de ensino participarão de atividades orientadas, oficinas e vivências esportivas. Nos dias 12 e 13, sábado e domingo, será a vez de a competição tomar conta da arena, com torneios, disputas e finais.
A programação estudantil terá ainda o Aquecimento Festival de Praia JEN 2026, iniciativa desenvolvida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Niterói em parceria com o FASPAR. A ação integra o Circuito Carioca e o projeto Esporte é Show, criando novas oportunidades para que os alunos tenham contato com diferentes modalidades esportivas.
Uma grande arena à beira-mar
Para receber o circuito, Icaraí contará com uma estrutura especialmente montada para o evento, composta por uma arena principal, cinco quadras auxiliares e quatro miniquadras, além de arquibancadas, áreas de convivência, expositores e espaço de alimentação. A programação também contará com DJ, locutor e cerimonialista, garantindo a interação com o público durante as partidas, entrevistas, chamadas e cerimônias de premiação.
A proposta é transformar a arena em um grande espaço de convivência esportiva, reunindo atletas, estudantes, famílias e admiradores do vôlei de praia. “Mais do que sediar uma competição, queremos proporcionar uma experiência. Queremos que uma criança possa assistir a uma partida, encantar-se com o vôlei de praia e pensar em começar a praticar. Esse é o legado que eventos como esse podem deixar: inspiração, oportunidade e acesso ao esporte”, ressalta Gallo.
Serviço
Circuito Carioca de Vôlei de Praia – 1ª etapa
Data: 11, 12 e 13 de setembro de 2026
Local: Praia de Icaraí – Niterói/RJ
Participação: gratuita
Programação: atividades educacionais, vivências esportivas, torneios, finais e atrações para o público
Instagram: @institutofaspar
Proponente e realizador: Instituto Faça a Sua Parte (FASPAR)
Parceria: Ministério do Esporte
Parceiro local: Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL)
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