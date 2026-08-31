Niterói: duas fortes explosões em postes aconteceram durante a madrugada desta segunda-feira (31), em Icaraí - Reprodução/Internet

Niterói: duas fortes explosões em postes aconteceram durante a madrugada desta segunda-feira (31), em IcaraíReprodução/Internet

Publicado 31/08/2026 12:57

Niterói - Moradores de Icaraí, na Zona Sul foram surpreendidos por duas fortes explosões em postes durante a madrugada desta segunda-feira (31).

Os episódios ocorreram após a chuva que atingiu a cidade e provocaram uma interrupção temporária no fornecimento de energia em parte do bairro. A primeira ocorrência foi registrada por volta de 0h05, na Avenida Sete de Setembro. Segundo relatos de moradores, um forte estrondo foi ouvido após uma explosão em um poste da rede elétrica, seguida pela falta de energia na região. Cerca de uma hora depois, por volta de 1h, uma nova explosão ocorreu em outro poste nas proximidades.

O segundo episódio chamou ainda mais atenção devido a um forte clarão que acompanhou o estrondo. O barulho foi ouvido por moradores durante a madrugada e chegou a acordar pessoas que estavam dormindo. Após as ocorrências, o fornecimento de energia foi restabelecido na região. Equipes da Enel foram acionadas e realizaram manobras na rede elétrica para garantir o fornecimento de energia após os episódios.



As explosões aconteceram depois da chuva que atingiu Niterói durante a noite. Até a publicação desta reportagem, no entanto, não havia informação técnica que confirmasse uma relação direta entre a chuva e os incidentes.



Também não foram divulgados detalhes sobre possíveis danos permanentes aos equipamentos ou sobre o número de clientes afetados pela interrupção.



Não há relatos de feridos relacionados às ocorrências até o momento. A reportagem poderá ser atualizada caso a concessionária apresente novas informações sobre o caso.