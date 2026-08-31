Niterói: Poucos profissionais conseguiram transitar por diferentes áreas da comunicação brasileira como João - Divulgação/Ascom

Niterói: Poucos profissionais conseguiram transitar por diferentes áreas da comunicação brasileira como JoãoDivulgação/Ascom

Publicado 31/08/2026 15:55



Niterói - João Luiz Faria Netto, um dos mais destacados jornalistas brasileiros, será o palestrante no Fórum da Memória do Jornalismo Fluminense no dia 2 de setembro, quarta-feira, às 17h, no auditório do MAC-Museu de Arte Contemporânea, Boa Viagem, Niterói. Entrada franca

O Fórum é uma iniciativa do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro com apoio da Secretaria municipal das Culturas e do MAC. Os depoimentos serão organizados e editados num livro.



A trajetória de João passa pelos veículos Jornal do Brasil, TV Globo, O Fluminense; e pela construção da autorregulamentação da publicidade no Brasil. Poucos profissionais conseguiram transitar por diferentes áreas da comunicação brasileira deixando marcas tão significativas quanto João Luiz Faria Netto.



Nascido em Sumidouro, no interior do Estado do Rio de Janeiro, Faria Netto fez sua carreira profissional principalmente em Niterói e no Rio de Janeiro. No Jornal do Brasil, permaneceu por aproximadamente duas décadas.



Sua passagem pelo jornalismo, entretanto, não ficou restrita às redações. Faria Netto participou de um dos momentos importantes da organização empresarial da imprensa brasileira. Foi diretor-executivo da Associação Nacional de Jornais (ANJ), entidade criada para defender interesses comuns dos jornais e, especialmente, a liberdade de imprensa e de expressão.