Niterói: profissionais participaram de uma prática de ateliê, com uma experiência de investigação a partir das relações entre ideias, materiais, linguagens e processos de criação - Divulgação/Ascom

Niterói: profissionais participaram de uma prática de ateliê, com uma experiência de investigação a partir das relações entre ideias, materiais, linguagens e processos de criaçãoDivulgação/Ascom

Publicado 31/08/2026 16:55





Realizada pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com a RedSOLARE Brasil, movimento que integra uma rede internacional inspirada na experiência de Reggio Emilia, a formação buscou aproximar os princípios da abordagem das práticas já desenvolvidas na Rede Municipal, estabelecendo relações entre teoria, experiências pedagógicas e os desafios do cotidiano das unidades.



Para o secretário municipal de Educação, Bira Marques, iniciativas como essa fortalecem a política de formação continuada e ampliam as possibilidades de construção de experiências significativas com as crianças. “Promover momentos de formação como esse é investir diretamente na qualidade da educação que oferecemos às nossas crianças. A Educação Infantil exige escuta, pesquisa, sensibilidade e disposição permanente para aprender. Trazer esse diálogo com a experiência de Reggio Emilia para a nossa Rede é também uma oportunidade de olhar para aquilo que já fazemos e pensar em novas possibilidades”, destacou o secretário.



Práticas na Rede Municipal Niterói - Mais de 200 profissionais da Educação Infantil da Rede Municipal participaram, neste sábado (29), de uma formação promovida pela Prefeitura de Niterói sobre a abordagem educacional de Reggio Emilia, no norte da Itália. A perspectiva valoriza a escuta das crianças, o educador como pesquisador, a potência dos espaços como terceiro educador e a construção coletiva do conhecimento. O encontro, realizado no Centro de Formação Darcy Ribeiro, no Barreto, contou com atividades de aprendizado e troca de experiências a partir de uma perspectiva que valoriza a escuta e o protagonismo das crianças, a investigação e a construção coletiva do conhecimento.Realizada pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com a RedSOLARE Brasil, movimento que integra uma rede internacional inspirada na experiência de Reggio Emilia, a formação buscou aproximar os princípios da abordagem das práticas já desenvolvidas na Rede Municipal, estabelecendo relações entre teoria, experiências pedagógicas e os desafios do cotidiano das unidades.Para o secretário municipal de Educação, Bira Marques, iniciativas como essa fortalecem a política de formação continuada e ampliam as possibilidades de construção de experiências significativas com as crianças. “Promover momentos de formação como esse é investir diretamente na qualidade da educação que oferecemos às nossas crianças. A Educação Infantil exige escuta, pesquisa, sensibilidade e disposição permanente para aprender. Trazer esse diálogo com a experiência de Reggio Emilia para a nossa Rede é também uma oportunidade de olhar para aquilo que já fazemos e pensar em novas possibilidades”, destacou o secretário.

Em Niterói, alguns princípios abordados durante a formação já dialogam com iniciativas desenvolvidas pela Rede Municipal e com seus Referenciais Curriculares. Entre elas está o programa Recriar, que coloca a natureza no centro do processo educativo e transforma os espaços externos das unidades em ambientes de aprendizagem. A proposta estimula a curiosidade, a criatividade, a autonomia e o protagonismo das crianças, utilizando os ambientes e elementos naturais como possibilidades de investigação, brincadeira e descoberta.



Essa perspectiva também está presente no Ateliê de Linguagens do Centro de Formação Darcy Ribeiro, espaço destinado a vivências com estudantes e profissionais da Rede Municipal. O local reúne materiais como folhas, galhos, sementes, tintas e argila para atividades práticas e processos de criação.

O Centro de Formação conta ainda com um Centro de Reutilização Criativa, que reúne materiais recicláveis, resíduos industriais e outros itens de descarte que podem ganhar novos usos como ferramentas de criação, experimentação e pesquisa. Os materiais ficam disponíveis para retirada pelas unidades da Rede Municipal e utilização em atividades pedagógicas.



Formação e troca de experiências

Ao longo da programação, os participantes conheceram o panorama histórico e os fundamentos da abordagem Reggio Emilia em apresentação conduzida pela presidente da RedSOLARE Brasil, Rosa Bertholini. O encontro também abriu espaço para a partilha de saberes e o diálogo entre os profissionais, a partir das práticas e dos desafios da educação pública de Niterói.



“Reunimos um grupo de pessoas super interessadas, reafirmando o pensamento de uma prática educativa que coloca as crianças no centro do processo. É muito bom ver tantas pessoas envolvidas, a Secretaria de Educação de Niterói investindo pensamento, recurso e energia para que as crianças da cidade tenham uma educação de excelência. É uma felicidade encontrar um processo dialógico com tantas pessoas interessadas e buscadoras de uma educação de qualidade”, pontuou Rosa.



Os profissionais participaram de uma prática de ateliê, com uma experiência de investigação a partir das relações entre ideias, materiais, linguagens e processos de criação. Divididos em pequenos grupos, os participantes foram convidados a observar, interpretar, experimentar e construir composições individuais e coletivas.



Para a professora de Apoio Especializado Priscila Pacheco, da UMEI Darcy Ribeiro, a formação também representou uma oportunidade de intercâmbio entre os profissionais da Rede. “Essa formação é um movimento super importante, de nós, professores, sairmos do espaço escolar e virmos para um momento de troca, de formação, de conhecimento. Foi muito bacana”, destacou Priscila.



A professora Rosângela de Souza, da UMEI Rosalina de Araújo Costa, ressaltou a importância da formação continuada e da abordagem para o trabalho desenvolvido na Educação Infantil. “Gostaria de parabenizar toda a equipe, que trouxe essa formação de Reggio Emilia, que é uma abordagem maravilhosa, que evidencia o cotidiano escolar como vida. Porque, na verdade, é isso: o mundo não é lá longe, é aqui pertinho e precisa ser vivido com afetividade, carinho e com potência. Se eu pudesse dar um presente para todas as professoras de Niterói, eu daria esse curso, esse encontro maravilhoso”, afirmou Rosângela.



Ao final da programação, os grupos retornaram ao auditório para compartilhar as experiências, descobertas e produções construídas ao longo do dia. A atividade reforçou princípios como investigação, escuta, experimentação e troca, que também estão presentes nas práticas pedagógicas desenvolvidas pela Rede Municipal de Educação de Niterói.