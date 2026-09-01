Niterói: Avenida Jansen de Melo apresentou trânsito apresenta pontos de lentidão e fluxo intenso no início da manhã - Reprodução/Internet

Niterói: Avenida Jansen de Melo apresentou trânsito apresenta pontos de lentidão e fluxo intenso no início da manhãReprodução/Internet

Publicado 01/09/2026 09:31





No sentido Rio da Ponte, há lentidão desde os acessos até o Vão Central. A travessia é realizada em aproximadamente 27 minutos. Já no sentido Niterói, o trânsito segue normal, com tempo estimado de 13 minutos. Na Zona Norte, a Alameda São Boaventura registra fluxo intenso no sentido Ponte. O Ponto Cem Reis também apresenta trânsito carregado em direção ao Centro. Já a descida da Caixa D’Água tem fluxo moderado nesta manhã.



Zona Sul também registra trânsito intenso

Niterói - O trânsito apresenta pontos de lentidão e fluxo intenso em diferentes regiões de Niterói na manhã desta terça-feira (1º). A situação afeta principalmente os acessos à Ponte Rio-Niterói e algumas das principais vias da cidade.No sentido Rio da Ponte, há lentidão desde os acessos até o Vão Central. A travessia é realizada em aproximadamente 27 minutos. Já no sentido Niterói, o trânsito segue normal, com tempo estimado de 13 minutos. Na Zona Norte, a Alameda São Boaventura registra fluxo intenso no sentido Ponte. O Ponto Cem Reis também apresenta trânsito carregado em direção ao Centro. Já a descida da Caixa D’Água tem fluxo moderado nesta manhã.

Na Zona Sul, a Avenida Roberto Silveira apresenta trânsito intenso ao longo da via. A saída da Galeria João Sampaio também registra fluxo carregado. Outro ponto de atenção é o acesso à Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres pela Avenida Ary Parreiras, onde o trânsito está intenso.



Na Região Oceânica, o cenário é mais tranquilo. A Rotatória do Badu apresenta fluxo bom. Em Itaboraí, um acidente envolvendo dois carros foi registrado no retorno da RJ-104, na altura de Marambaia. Policiais militares estão no local. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre possíveis vítimas.