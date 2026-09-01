Niterói: monitoramento prevê pancadas de chuva moderadas a fortes a partir do fim da tarde de terça-feira - Reprodução/Internet

Niterói: monitoramento prevê pancadas de chuva moderadas a fortes a partir do fim da tarde de terça-feira Reprodução/Internet

Publicado 01/09/2026 09:47





Segundo o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil, as condições meteorológicas podem provocar alagamentos pontuais, transbordamento de rios e canais, quedas de árvores e ocorrências isoladas de desabamentos ou deslizamentos de encostas. Niterói - A cidade de Niterói entrou em estágio de atenção a partir da meia-noite desta terça-feira (1º) devido à passagem de uma frente fria e à mudança na circulação dos ventos. A Defesa Civil municipal emitiu um aviso meteorológico com previsão de rajadas de vento forte e pancadas de chuva de intensidade moderada a forte. O maior volume de chuva é esperado entre o fim da tarde e a noite desta terça-feira. O alerta emergencial é válido até as 12h de quarta-feira (2).Segundo o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil, as condições meteorológicas podem provocar alagamentos pontuais, transbordamento de rios e canais, quedas de árvores e ocorrências isoladas de desabamentos ou deslizamentos de encostas.

Diante da previsão de instabilidade, moradores de áreas de risco devem ficar atentos a sinais de movimentação do solo, como rachaduras em paredes e inclinação de postes. Em caso de risco, a orientação é deixar o local e procurar um ponto seguro. Durante as chuvas, a população deve evitar atravessar vias alagadas e permanecer próxima a árvores, tapumes ou estruturas metálicas. Também é recomendado permanecer em local protegido durante tempestades com descargas elétricas. Em situações de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelos telefones 199 e (21) 2620-0199.



Mar agitado deve atingir litoral de Niterói



Além da previsão de chuva e ventania, a Marinha do Brasil e a Defesa Civil emitiram um Aviso de Ressaca para o litoral de Niterói. A previsão indica ondas entre 2,5 e 3 metros de altura, vindas do quadrante Sudoeste/Sul. O período de maior agitação marítima começa à meia-noite de quarta-feira (2) e segue até as 9h de quinta-feira (3). A recomendação é evitar a navegação de pequenas embarcações, o banho de mar e a prática de esportes náuticos. Também é indicado não permanecer sobre pedras ou em mirantes próximos à faixa de areia. Motoristas e ciclistas que circularem pela orla devem redobrar a atenção devido à possibilidade de avanço da água sobre o calçadão.