Niterói: população do município pode contribuir até o dia 12 de setembro com sugestões e propostasDivulgação/Ascom
“Esse é um instrumento muito importante para que Niterói possa planejar o futuro da orla de forma integrada, conciliando preservação ambiental, uso responsável dos espaços públicos e qualidade de vida. A participação da população nesta etapa é fundamental, porque ajuda a construir um plano conectado com as necessidades reais de cada região da cidade”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Gabriel Velasco.
A consulta pública é a última etapa de participação direta da sociedade antes da conclusão do documento. A proposta é que moradores, frequentadores e diferentes setores da cidade possam avaliar as ações previstas e contribuir para que o plano leve em conta as características e necessidades de cada trecho da orla de Niterói.
Depois do encerramento da consulta, as contribuições serão analisadas e poderão ser incorporadas ao texto final. Em seguida, o PGI será encaminhado para audiência pública e passará pelas demais etapas necessárias para aprovação e implementação.
A expectativa é consolidar um planejamento de longo prazo para uma orla mais sustentável, acessível, resiliente e preparada para os desafios ambientais e urbanos dos próximos anos.
Serviço:
Consulta pública do Plano de Gestão Integrada da Orla de Niterói
Prazo: até 12 de setembro de 2026
Acesso: http://www.niteroi.rj.gov.br/orlaniteroi
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