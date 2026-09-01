Niterói: moradores denunciam monitoramento constante em diferentes pontos do bairro e relatam roubos que podem ter sido facilitados pelo sistema de vigilância - Reprodução/Internet

Niterói: moradores denunciam monitoramento constante em diferentes pontos do bairro e relatam roubos que podem ter sido facilitados pelo sistema de vigilânciaReprodução/Internet

Publicado 01/09/2026 09:58





A estrutura de vigilância também estaria permitindo o monitoramento de trabalhadores e outras pessoas que circulam pela região, aumentando a sensação de insegurança entre os moradores. De acordo com os relatos, os equipamentos estão instalados em diferentes pontos do Fonseca, incluindo a região conhecida como Riodades. Moradores afirmam que uma das possíveis funções do sistema seria alertar sobre um eventual “baque”, termo utilizado para se referir à invasão de uma facção rival. Na prática, porém, quem vive na região diz sentir que está constantemente sendo observado.



Há ainda a suspeita de que as câmeras possam ajudar criminosos a identificar pessoas que carregam objetos de valor ou que possuem uma rotina previsível. Essa possível utilização, no entanto, ainda precisa ser investigada pelas autoridades.



Roubos aumentam preocupação

Niterói - Moradores do Fonseca , na Zona Norte, relatam a presença de câmeras instaladas em diferentes pontos do bairro e atribuídas a criminosos. Segundo os relatos, os equipamentos seriam utilizados para acompanhar a movimentação nas ruas e identificar a presença de policiais e possíveis integrantes de facções rivais.A estrutura de vigilância também estaria permitindo o monitoramento de trabalhadores e outras pessoas que circulam pela região, aumentando a sensação de insegurança entre os moradores. De acordo com os relatos, os equipamentos estão instalados em diferentes pontos do Fonseca, incluindo a região conhecida como Riodades. Moradores afirmam que uma das possíveis funções do sistema seria alertar sobre um eventual “baque”, termo utilizado para se referir à invasão de uma facção rival. Na prática, porém, quem vive na região diz sentir que está constantemente sendo observado.Há ainda a suspeita de que as câmeras possam ajudar criminosos a identificar pessoas que carregam objetos de valor ou que possuem uma rotina previsível. Essa possível utilização, no entanto, ainda precisa ser investigada pelas autoridades.

Os relatos sobre o sistema de vigilância ocorrem em meio a registros recentes de roubos na região. Nas últimas semanas, segundo moradores, um motociclista teve a moto roubada por criminosos. Outro caso aconteceu na semana passada, quando um motorista que seguia para o trabalho, por volta das 6h, foi abordado por dois homens enquanto caminhava por uma rua da região de Riodades. Os suspeitos levaram pertences da vítima e até peças de roupa, deixando o homem apenas de bermuda. Não há confirmação, até o momento, de que as câmeras tenham sido utilizadas diretamente nesses crimes.



Moradores relatam medo de represálias



A presença dos equipamentos teria acrescentado uma nova preocupação à rotina dos moradores. Algumas pessoas afirmam evitar falar publicamente sobre o assunto por medo de represálias. A possibilidade de as câmeras estarem sendo utilizadas para monitorar possíveis vítimas antes de abordagens também ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Procurada, a Polícia Militar informou que, segundo o comando do 12º BPM (Niterói), não houve acionamento da unidade, no dia 31, para uma ocorrência com as características relatadas. Após tomar conhecimento dos relatos, entretanto, o batalhão iniciou levantamentos para verificar as informações e identificar possíveis envolvidos. Ainda segundo a PM, o policiamento na região é realizado de forma ostensiva e preventiva, com equipes empregadas de acordo com o planejamento operacional e a análise das ocorrências registradas.



A corporação reforça que informações sobre movimentações suspeitas, instalação de equipamentos que possam estar sendo utilizados por criminosos ou outras situações relevantes podem ser comunicadas pelo 190, em casos de emergência, pelo aplicativo 190RJ ou pelo Disque-Denúncia, no número (21) 2253-1177, com possibilidade de anonimato.