São Gonçalo: Policiais do 12º BPM encontraram escada e materiais usados em manutenção de redes durante ação no Largo da BatalhaReprodução/Internet
Gatonet: denúncia leva PM a dois homens durante reparo clandestino
Suspeitos foram encontrados junto a um poste, no Largo da Batalha, com equipamentos usados em instalação e manutenção de internet
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Câmeras atribuídas a criminosos assustam moradores do Fonseca
Equipamentos estariam sendo usados para monitorar ruas e identificar a movimentação de policiais, segundo relatos; PM iniciou levantamentos após tomar conhecimento do caso
Condenado por roubo é preso pela Polícia Civil na Região Oceânica
Homem foi localizado após mandado expedido pela Justiça; veículo usado por ele já havia sido identificado em investigações de assaltos em Itaipu
Niterói entra em alerta para chuva forte, ventos e ressaca
Defesa Civil prevê maior intensidade das chuvas entre a tarde e a noite desta terça-feira; ondas podem chegar a 3 metros na costa
Trânsito fica intenso em diferentes pontos de Niterói nesta terça-feira
Ponte Rio-Niterói tem lentidão no sentido Rio, enquanto vias das zonas Norte e Sul registram fluxo carregado
Especialistas detalham direitos de ser mulher
Livro Seus Direitos de Mulher une informação jurídica e mudança de mentalidade. Lançamento será a 10 de setembro, na Livraria da Travessa
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