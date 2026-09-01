São Gonçalo: Policiais do 12º BPM encontraram escada e materiais usados em manutenção de redes durante ação no Largo da Batalha - Reprodução/Internet

São Gonçalo: Policiais do 12º BPM encontraram escada e materiais usados em manutenção de redes durante ação no Largo da BatalhaReprodução/Internet

Publicado 01/09/2026 10:08

Niterói - Uma denúncia encaminhada ao Disque-Denúncia levou policiais do 12º BPM (Niterói) a uma ocorrência envolvendo suspeita de prestação clandestina de serviços de telecomunicação na noite desta segunda-feira (31), no Largo da Batalha.

A ação aconteceu na Travessa Souza Soares, durante diligências realizadas por uma equipe reservada do batalhão. Segundo a Polícia Militar, os agentes verificavam a informação recebida quando encontraram dois homens realizando reparos em uma rede.

Um dos suspeitos estava sobre uma escada, próximo a um poste. Durante a abordagem, os policiais também encontraram uma bolsa com diversos materiais utilizados em serviços de manutenção e instalação de internet. Questionados pelos agentes, os dois homens disseram que realizavam serviços de “gatonet”, termo utilizado para se referir à instalação clandestina de serviços de televisão ou internet. Os policiais também identificaram uma motocicleta que estaria sendo utilizada pelos envolvidos durante o serviço. Diante da situação, a equipe solicitou apoio para dar continuidade à ocorrência. Os dois homens foram encaminhados à 79ª DP (Jurujuba), onde o caso foi apresentado à autoridade policial para registro e análise das medidas cabíveis.

Entre os materiais recolhidos estavam uma escada e equipamentos utilizados em serviços de reparo e instalação de internet.