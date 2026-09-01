Niterói: CDL recebe o evento gratuito Nit Fighter ? 5ª edição no próximo sábadoDivulgação/Ascom
Os games são uma das principais atrações. Durante nove horas, o público poderá jogar livremente os títulos disponíveis, desafiar os amigos e conhecer outros jogadores. Quem quiser ir além e entrar nas competições poderá participar dos torneios, com inscrição de R$ 20 por torneio.
O line up reúne títulos atuais e clássicos dos jogos de luta. Estão confirmados Street Fighter 6, Mortal Kombat, Super Smash Bros., Marvel vs. Capcom, Fatal Fury, Tekken 8, Guilty Gear, Street Fighter III: 3rd Strike e Vampire Savior. Além das disputas nos videogames, o Nit Fighter abre espaço para outras expressões da cultura geek. O público poderá participar de atividades de disputa de cosplay, karaokê e Just Dance, criando uma programação voltada também para quem acompanha animes, personagens, música, dança e outros universos ligados à cultura pop.
Em sua quinta edição, o evento busca reunir diferentes públicos em torno de interesses em comum, dos jogadores que já frequentam campeonatos aos fãs de anime e cultura geek que querem encontrar outras pessoas, usar seus cosplays e passar o dia participando das atividades. O espaço também contará com venda de comidas e bebidas. A classificação indicativa é de 8 anos.
Data: 5 de setembro de 2026
Horário: das 10h às 19h
Local: Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói
Endereço: Rua General Andrade Neves, 31, 7º andar, Centro, Niterói
Classificação indicativa: 8 anos
Free play: jogos disponíveis para o público jogar à vontade
Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/nit-fighter-5-edicao/3530467
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