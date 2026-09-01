Niterói: a Prefeitura vem investindo na estrutura da Guarda Municipal - Claudio Fernandes/Ascom

Niterói: a Prefeitura vem investindo na estrutura da Guarda MunicipalClaudio Fernandes/Ascom

Publicado 01/09/2026 17:38

Niterói – A Guarda Municipal de Niterói está próxima de alcançar a marca de mil agentes. Nesta terça-feira (1º), a Prefeitura de Niterói deu início ao curso de formação de mais 87 guardas, que vão reforçar o efetivo da corporação após quatro meses de preparação. Atualmente, a Guarda conta com 829 agentes e, com a incorporação dos novos profissionais, chegará a 916. O objetivo da Prefeitura é chegar a mil guardas municipais, limite previsto em lei para cidades do porte de Niterói.

Durante a aula inaugural da nova turma, o prefeito Rodrigo Neves destacou que o crescimento do efetivo faz parte de uma política de fortalecimento da Guarda construída de forma gradual, acompanhada por investimentos em estrutura, qualificação, tecnologia e integração com as demais forças de segurança.

“Niterói vem mostrando que é possível transformar a segurança pública com planejamento, integração e investimento. Ao longo dos últimos anos, conseguimos reduzir de forma significativa os índices de criminalidade e, ao mesmo tempo, fortalecer a Guarda Municipal, que saiu de 150 agentes e está chegando a mil. Esses resultados são fruto de uma política construída com integração entre as forças de segurança e investimentos em tecnologia e prevenção. Temos um plano de desenvolvimento institucional para a Guarda e um planejamento estratégico até 2050. Nosso objetivo é seguir avançando para que a Guarda Municipal de Niterói seja não apenas a melhor do Estado do Rio, mas a melhor do Brasil”, afirmou Rodrigo Neves.

Durante a cerimônia, o prefeito Rodrigo Neves também assinou a ordem de início das obras do Centro de Formação da Guarda Civil Municipal. O novo espaço vai reforçar a estrutura destinada à preparação e à qualificação dos agentes, acompanhando o processo de expansão do efetivo da corporação.

Estrutura e qualificação - A vice-prefeita Isabel Swan ressaltou que a chegada dos novos agentes fortalece uma política baseada na prevenção e na atuação integrada.

“É com muito orgulho que acompanho o início da formação desses 87 novos guardas municipais. Niterói mostra que é possível transformar realidades quando a segurança é tratada como prioridade. Acredito que Niterói pode ser um farol de políticas públicas, e esses novos guardas chegam para fortalecer uma cultura de respeito, prevenção e compromisso com a cidade”, destacou Isabel Swan.

Além da ampliação do efetivo, a Prefeitura vem investindo na estrutura da Guarda Municipal. A corporação ganhou sede própria na Cidade da Ordem Pública, teve a frota ampliada para mais de 90 viaturas e passou por medidas de valorização profissional. Entre os próximos avanços estão a implantação de inspetorias regionais e a ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), com o projeto Cisp 2.0.

“Ao longo dos últimos anos, a Guarda passou por uma grande transformação, com avanços no efetivo, na estrutura, na formação, na frota e nas condições de trabalho. A instituição cresceu não apenas em número, mas também em qualidade, sem abrir mão da formação cidadã e da qualificação. Aos novos guardas, reforço que vestir esse uniforme é assumir um compromisso com a população. É preciso atuar com ética, equilíbrio e respeito, valorizando a proximidade com a comunidade, a prevenção e o diálogo. A confiança do cidadão é uma das principais ferramentas da segurança pública e é construída diariamente”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas.

O inspetor-geral da Guarda Civil Municipal, Paulo Brito, deu as boas-vindas aos novos agentes e ressaltou a responsabilidade que acompanha o ingresso na corporação.

“Hoje é um dia muito especial para a Guarda Municipal de Niterói e, principalmente, para os 87 homens e mulheres que iniciaram essa nova etapa. A convocação demonstra uma decisão clara de fortalecer a Guarda, a segurança e a proteção da população. A partir de agora, vocês não estão apenas começando um curso, mas uma missão de servir, proteger e cuidar. O uniforme que irão vestir é um símbolo da confiança do cidadão, e esperamos que sejam profissionais de caráter, disciplina, equilíbrio, coragem e respeito pela população”, afirmou Paulo Brito.

O secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), Felipe Ordacgy, falou sobre o papel dos agentes na política de segurança pública e a importância da integração entre as diferentes forças.

“Hoje, Niterói recebe novos homens e mulheres que escolheram a missão de proteger e servir. Segurança pública moderna se faz com presença, prevenção, inteligência, tecnologia e integração. A Guarda Municipal está próxima das pessoas, nas ruas, nas escolas, nas praças e nos bairros, e esses novos agentes chegam para fortalecer ainda mais esse trabalho. Nenhuma tecnologia substitui o preparo, o equilíbrio e a humanidade de quem está na ponta. A confiança da população não se impõe: ela é conquistada todos os dias”, disse Felipe Ordacgy.

Também participaram da cerimônia o líder do governo na Câmara Municipal, vereador Binho Guimarães; o subcomandante do 12º Batalhão da Polícia Militar, major Andrade; as secretárias municipais de Direitos Humanos, Cláudia Almeida, e de Administração, Rúbia Secundino; o presidente da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), Antônio Lourosa; o presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), André Bento; o secretário municipal de Defesa do Consumidor, Roberto Teixeira; e a coordenadora de Acessibilidade, Camila Rodrigues.

Fotos: Claudio Fernandes

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