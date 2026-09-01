Niterói: Casa da Advocacia tornou-se um importante ponto de apoio para a classe em Icaraí - Divulgação/Ascom

Niterói: Casa da Advocacia tornou-se um importante ponto de apoio para a classe em IcaraíDivulgação/Ascom

Publicado 01/09/2026 17:57

Niterói - A OAB Niterói , presidida por Pedro Gomes, comemorou na segunda-feira, dia 31, dois anos de inauguração da “Casa da Advocacia Antonio José Barbosa da Silva”, em Icaraí. Para celebrar a data, Pedro Gomes esteve no espaço para um café de confraternização com advogados e advogadas, em um momento de encontro, celebração e valorização da advocacia. A comemoração contou também com a presença de Júnior Rodrigues, diretor-geral da Escola Superior de Advocacia (ESA) Niterói.

Inaugurada em 30 de agosto de 2024, em parceria com a Seccional RJ, a Casa da Advocacia recebeu o nome do saudoso presidente da OAB Niterói Antonio José Barbosa da Silva, carinhosamente conhecido pelos colegas como “Toninho”. A denominação é uma homenagem à sua trajetória e à contribuição que deixou para a advocacia, presidindo a 16ª Subseção por quatro mandatos consecutivos, de 2007 a 2018.

Localizada na Rua Presidente Backer, 181, entre as ruas Gavião Peixoto e Mem de Sá, a Casa da Advocacia tornou-se um importante ponto de apoio para a classe em Icaraí. O espaço disponibiliza nove escritórios digitais e dez estações de peticionamento eletrônico, oferecendo estrutura, praticidade e comodidade para o exercício profissional.

Ao celebrar os dois anos da unidade, Pedro Gomes destacou que a Casa representa uma conquista coletiva e reafirmou o compromisso da atual gestão com a criação e manutenção de espaços que atendam às necessidades da advocacia. “É uma grande alegria comemorar os dois anos desta Casa, que se tornou um espaço de referência e acolhimento para a advocacia de Niterói. Mais do que uma estrutura física, ela representa uma conquista de toda a classe e o compromisso da OAB em estar cada vez mais próxima dos advogados e das advogadas, oferecendo melhores condições para o exercício profissional. Esta Casa é, portanto, um lugar de memória, respeito e continuidade”, afirmou.

O advogado Carlos Bartha, de 83 anos, frequenta diariamente a Casa da Advocacia e agradece à OAB por disponibilizar o espaço para que possa continuar atuando. “Sou frequentador assíduo desta Casa. Trata-se de um apoio muito grande para os advogados. Temos este espaço como a nossa casa, trabalhando e atuando diariamente, como se estivéssemos em nosso escritório particular, como já tivemos. A OAB Niterói está de parabéns. Agradeço nossa entidade por contribuir para o bom desempenho da nossa profissão.”

Como conselheiro da 16ª Subseção, Anselmo Torres também elogiou a entidade. “Este espaço é excelente para a advocacia, além de servir para agregar os profissionais. Nos atende bastante no que precisamos para exercer a advocacia”, atestou elogiando o trabalho dos funcionários que atuam no espaço. “Estão sempre atentos às nossas demandas. A OAB Niterói está de parabéns por esta conquista.”

Pedro Gomes agradeceu ainda aos advogados e advogadas que prestigiaram a comemoração e reafirmou o propósito da gestão. “Agradeço a todos que acreditam no sistema da Ordem e confiam no nosso trabalho. Cada conquista da OAB Niterói é construída com a participação da advocacia. Vamos continuar trabalhando para ampliar os serviços, fortalecer a nossa instituição e proporcionar cada vez mais dignidade e melhores condições para o exercício da profissão”, concluiu.

Além de Pedro Gomes e Júnior Rodrigues, participaram das fotos os advogados: Gustavo Azeredo, Alfredo Couto, Carlos Bartha e Homero Araújo, dentre outros.

