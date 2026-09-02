Niterói: Maurício Meirelles segue expandindo os limites da comédia com um espetáculo que une entretenimento, tecnologia e participação ativa do público - Divulgação/Ascom

Niterói: Maurício Meirelles segue expandindo os limites da comédia com um espetáculo que une entretenimento, tecnologia e participação ativa do públicoDivulgação/Ascom

Publicado 02/09/2026 09:21



Niterói - Depois de uma temporada de sucesso no Rio de Janeiro, realizada em maio e marcada por sessões com grande público, Maurício Meirelles chega a Niterói com o espetáculo "Surto Coletivo". O comediante sobe ao palco do Praia Clube São Francisco , no dia 3 de setembro, levando ao público uma experiência que mistura stand-up comedy, tecnologia, interação e participação ativa da plateia.

Fenômeno de público por onde passa, Maurício percorre o país com um espetáculo que rompe com o formato tradicional da comédia e transforma o público em parte essencial da apresentação. A experiência começa antes mesmo do início do show. Ao chegar ao teatro, o público responde a um questionário que serve de base para as interações conduzidas por Maurício durante a apresentação. Com uma tecnologia desenvolvida especialmente para o espetáculo, histórias, opiniões e situações compartilhadas pelos espectadores se transformam em piadas, provocações e momentos completamente imprevisíveis ao longo da noite.



O resultado é uma sessão única, criada em tempo real a partir da participação da plateia. O retorno ao Rio de Janeiro acontece após o grande sucesso da temporada realizada em maio, reforçando a forte conexão do comediante com o público carioca e a consolidação de "Surto Coletivo" como um dos espetáculos de maior destaque da atual cena do stand-up nacional.



Conhecido pela rapidez no improviso e pela capacidade de transformar situações cotidianas em humor afiado, Maurício Meirelles segue expandindo os limites da comédia com um espetáculo que une entretenimento, tecnologia e participação ativa do público.



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