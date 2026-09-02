Niterói: Museu de Arte Contemporânea, obra icônica de Oscar Niemeyer, completa 30 anos - Divulgação/Ascom MAC

Niterói: Museu de Arte Contemporânea, obra icônica de Oscar Niemeyer, completa 30 anosDivulgação/Ascom MAC

Publicado 02/09/2026 11:47





Até novembro, o público poderá visitar QUATRO exposições: MAC Monumental, MAC Panorama, MAC para Crianças e Sentir prá ver (essa última sendo uma exposição inclusiva, com recursos de acessibilidade) que ocupam diferentes espaços do museu e revisitam sua arquitetura, seu acervo e sua trajetória.



Este ano também marca a apresentação do museu pelo Ministério da Cultura e pela Prefeitura de Niterói (Secretaria Municipal das Culturas) com patrocínio master da Petrobras e patrocínio do Itaú Unibanco através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).



Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o MAC está instalado no Mirante da Boa Viagem e se tornou um dos cartões-postais mais conhecidos da cidade. Sua arquitetura de formas curvas, integrada ao entorno, transformou o edifício em uma referência internacional e em um espaço de encontro entre arte, arquitetura, memória e turismo.



MAC Monumental

Niterói - O Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), um dos mais emblemáticos projetos de Oscar Niemeyer, completa 30 anos e prepara uma programação especial para celebrar três décadas de história.Até novembro, o público poderá visitar QUATRO exposições: MAC Monumental, MAC Panorama, MAC para Crianças e Sentir prá ver (essa última sendo uma exposição inclusiva, com recursos de acessibilidade) que ocupam diferentes espaços do museu e revisitam sua arquitetura, seu acervo e sua trajetória.Este ano também marca a apresentação do museu pelo Ministério da Cultura e pela Prefeitura de Niterói (Secretaria Municipal das Culturas) com patrocínio master da Petrobras e patrocínio do Itaú Unibanco através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o MAC está instalado no Mirante da Boa Viagem e se tornou um dos cartões-postais mais conhecidos da cidade. Sua arquitetura de formas curvas, integrada ao entorno, transformou o edifício em uma referência internacional e em um espaço de encontro entre arte, arquitetura, memória e turismo.

No Salão Central, a exposição MAC Monumental reúne cerca de 130 obras de grandes formatos, pertencentes à Coleção MAC Niterói e à Coleção João Sattamini. São trabalhos de artistas contemporâneos brasileiros, muitos deles exibidos novamente depois de anos fora das galerias.



A mostra estabelece um diálogo entre as dimensões monumentais do edifício projetado por Niemeyer e obras que necessitam de grandes espaços para serem apresentadas em toda a sua potência. Entre os destaques está uma obra de Daniel Senise, produzida a partir do carpete retirado durante a primeira reforma do museu.



A experiência inclui ainda a vista da Baía de Guanabara a partir da varanda do MAC. “O MAC é parte fundamental da história cultural de Niterói. Celebrar seus 30 anos é reconhecer a força de um equipamento que aproxima a população da arte contemporânea, valoriza a arquitetura de Oscar Niemeyer e projeta a cidade para o Brasil e para o mundo”, afirma Victor De Wolf, curador da MAC Monumental e diretor geral do MAC Niterói.



MAC Panorama



No mezanino, MAC Panorama revisita três décadas da história do museu por meio de obras das duas coleções que formam seu acervo: a Coleção João Sattamini, constituída pelo conjunto adquirido pelo colecionador ao longo de sua vida, e a Coleção MAC Niterói, formada por obras doadas para o museu.



A exposição reúne trabalhos que, em muitos casos, não eram apresentados ao público há anos. Entre os destaques está “Óvulo Fecundo”, de Farnese de Andrade, primeira obra incorporada à Coleção MAC, além de trabalhos de artistas como Adriana Varejão, Flávio-Shiró, Victor Arruda e Márcia X.



Mais do que uma retrospectiva, a exposição propõe novos olhares sobre a trajetória da instituição e sobre a diversidade de artistas e narrativas presentes em seu acervo. “MAC Panorama é mais do que uma retrospectiva, é a síntese do que fomos, a celebração do que somos e a semente do que queremos ser. É difícil resumir duas coleções tão complexas a uma exposição que tem um espaço delimitado, mas as obras que estarão presentes no MAC Panorama nos ajudam a vislumbrar um pouco do acervo que temos”, afirma Paulo Gabriel Mello, curador de MAC Panorama e coordenador de produção do MAC Niterói.



MAC para Crianças



A programação dos 30 anos ganha um olhar especial para o público infantil com a abertura de MAC para Crianças. A exposição reúne obras do acervo e propõe uma experiência de aproximação com a arte baseada na brincadeira, na experimentação e na imaginação. O projeto é montado pensando no público infantil, com obras e textos na altura dos olhos das crianças e com linguagem também voltada para elas.



As atividades ocupam cinco paredes coloridas e utilizam referências da própria arquitetura e paisagem do MAC — como o branco do edifício, o vermelho da rampa, o azul da Baía de Guanabara e o amarelo do pôr do sol. Crianças e adultos poderão desenhar, combinar cores e formas, criar rostos e experimentar diferentes possibilidades com objetos.



No sábado, 12 de setembro, a programação inclui oficinas de Urban Sketch e Desenho com o pessoal do Animator e apresentação dos Tapetes Contadores de Histórias, além de pipoca, algodão-doce, esculturas de balões, atividades circenses e outras atrações. No domingo, 13 de setembro, haverá novamente oficinas de Urban Sketch e Desenho e uma performance da Cia. de Ballet da Cidade de Niterói, inspirada no escritor e desenhista Ziraldo.



Já a exposição “Sentir prá Ver” apresenta 14 reproduções fotográficas de obras pertencentes ao acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. A seleção reúne obras brasileiras produzidas entre o final do século XIX e meados do século XX e contempla diferentes temas das artes plásticas, como natureza-morta, retrato, cenas, marinha, paisagem rural e urbana e abstração. Integram a exposição obras de Pedro Alexandrino, Carlos Scliar, Almeida Junior, Gino Bruno, Berthe Worms, Di Cavalcanti, Navarro da Costa, Francisco Rebolo, Dario Barbosa, Arnaldo Ferrari, Maurício Nogueira Lima e Leopoldo Raimo.



A exposição tem como objetivo ampliar as possibilidades de apreciação e fruição da arte, explorando não apenas a percepção visual, mas também outros sentidos, como o tato, a audição e o olfato, além de experiências sinestésicas.



A proposta parte de uma concepção ampliada de acessibilidade e mediação cultural, buscando proporcionar uma relação mais interativa entre as obras e seus diferentes públicos. Pessoas com deficiência visual, auditiva, motora ou intelectual, assim como o público em geral, podem explorar, reconhecer e interpretar as obras por meio de diferentes estímulos e recursos de acessibilidade. Para isso, a exposição, que será situada no Espaço Educativo Petrobras, no mezanino, reúne recursos de apoio multissensoriais, como reproduções táteis de obras de arte, maquetes e relevos táteis, jogos de associação, textos em dupla leitura e audiodescrição, concebidos para ampliar as possibilidades de compreensão, percepção e interação com as obras. Dessa forma, “Sentir prá Ver” propõe uma experiência inclusiva e multissensorial, na qual diferentes formas de perceber e se relacionar com a arte são valorizadas, ampliando o acesso ao patrimônio artístico e cultural.



MAC Estendido



A programação dos 30 anos continua no sábado, 26 de setembro, com uma edição especial do MAC Estendido. O museu terá entrada gratuita a partir das 18h e funcionamento até às 21h, com apresentações artísticas, DJs e projeção mapeada na fachada do edifício. A agenda da noite inclui apresentação de drag, performance da Cia. de Ballet, participação da Orquestra de Cordas da Grota e projeção mapeada, em uma celebração que integra arte, música, dança e tecnologia à arquitetura de Niemeyer.



As três exposições — MAC Monumental, MAC Panorama e MAC para Crianças — permanecem em cartaz até novembro, integrando a programação especial que celebra os 30 anos do MAC Niterói.



SOBRE O MAC



O Museu de Arte Contemporânea - MAC Niterói celebra seu trigésimo aniversário e pela primeira vez conta com apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). Obra de Oscar Niemeyer, o MAC – espaço administrado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas e Fundação de Arte de Niterói – foi construído no dia 2 de setembro de 1996, para abrigar as obras da importante coleção de João Sattamini. Belo e absolutamente surpreendente, o museu conta também com a Coleção MAC Niteroi, com obras de arte incorporadas ao acervo por meio de doacoes de artistas. Na primeira entrada, fica o pavimento de recepção e administração. Logo acima, o segundo pavimento abriga o salão central de exposições envolto por uma varanda circular envidraçada, destinada também a mostras, e, acima, o mezanino, totalizando uma área de mil metros quadrados, de onde se pode admirar a paisagem panorâmica da Baía de Guanabara. No subsolo, o visitante encontra um auditório para 60 espectadores.



Nesses 30 anos, foram recebidas mais de 3 milhões e meio de pessoas no museu. Nomes como David Bowie, Juliette Binoche, o ex-presidente de Cuba, Fidel Castro, entre outros, estiveram no equipamento e deixaram seu relato no livro de ouro. Foram realizadas mais de 250 exposições ao longo desses anos. Ao longo de sua trajetória, o MAC recebeu exposições, artistas, pesquisadores, estudantes, turistas e visitantes de diferentes partes do Brasil e do mundo.



A celebração dos 30 anos reforça o compromisso do museu com a democratização do acesso à arte, a valorização da produção contemporânea e a preservação de sua memória institucional. “Ao nos aproximarmos dos 30 anos do museu, renovamos o compromisso de aproximar cada vez mais o MAC Niterói da sociedade, trazendo para dentro do museu os debates da contemporaneidade e mantendo este espaço como um abrigo poético da arte contemporânea. Fazemos isso agora ao lado de parceiros estratégicos que contribuirão para ampliar e fortalecer a presença do MAC Niterói no cenário da arte contemporânea”, completa Victor.



SERVIÇO



30 anos do Museu de Arte Contemporânea de Niterói

Local: Museu de Arte Contemporânea de Niterói — Mirante da Boa Viagem, s/nº, Niterói, RJ

Horário: 10h às 18h (entrada permitida até 17h30)

Ingressos: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia-entrada)

Entrada gratuita: quartas-feiras e nos dias 5 e 26 de setembro

Venda: bilheteria do MAC Niterói, mediante pagamento em dinheiro

Classificação: Livre

Instagram: @mac.niteroi