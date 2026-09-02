Niterói: uma mesa de som furtada de uma residência no Sapê foi recuperada pela Polícia Civil em um estabelecimento no Centro da cidade - Reprodução/Internet

Niterói: uma mesa de som furtada de uma residência no Sapê foi recuperada pela Polícia Civil em um estabelecimento no Centro da cidade Reprodução/Internet

Publicado 02/09/2026 11:30





Agentes da 76ª DP (Niterói) chegaram ao estabelecimento, na Rua Visconde de Uruguai, após receberem informações de que o equipamento estava sendo anunciado em uma plataforma de comércio eletrônico. Segundo a Polícia Civil, o comerciante afirmou ter comprado a mesa de som por R$ 100. O equipamento, entretanto, teria valor de mercado estimado em aproximadamente R$ 1.500, considerando o produto usado. Mesmo sem apresentar nota fiscal ou documentação que comprovasse a procedência, o aparelho era anunciado por R$ 600.



Equipamento foi reconhecido pela vítima

Niterói - Uma mesa de som furtada de uma residência no bairro Sapê, em Niterói, foi recuperada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (31). Um comerciante de 35 anos foi preso em flagrante por receptação durante a ação realizada no Centro da cidade.Agentes da 76ª DP (Niterói) chegaram ao estabelecimento, na Rua Visconde de Uruguai, após receberem informações de que o equipamento estava sendo anunciado em uma plataforma de comércio eletrônico. Segundo a Polícia Civil, o comerciante afirmou ter comprado a mesa de som por R$ 100. O equipamento, entretanto, teria valor de mercado estimado em aproximadamente R$ 1.500, considerando o produto usado. Mesmo sem apresentar nota fiscal ou documentação que comprovasse a procedência, o aparelho era anunciado por R$ 600.

Durante a consulta aos sistemas policiais, os investigadores verificaram que a mesa de som estava relacionada a uma investigação sobre um furto ocorrido em uma residência no Sapê.



A vítima foi chamada à delegacia e reconheceu o equipamento como sendo de sua propriedade. De acordo com os policiais, a identificação levou em consideração marcas específicas de desgaste existentes na mesa, características que já haviam sido informadas anteriormente. Após a confirmação, o comerciante foi conduzido à 76ª DP junto com o equipamento recuperado. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de receptação e permaneceu à disposição da Justiça.

