Niterói: ação integrada entre as forças de segurança realizou a fiscalização - Divulgação/Ascom

Niterói: ação integrada entre as forças de segurança realizou a fiscalização Divulgação/Ascom

Publicado 02/09/2026 11:17





A ação teve início com um trabalho de inteligência da DRFA-NSG, que monitorava o comércio de peças automotivas pela internet. Durante o levantamento, os policiais identificaram uma empresa que mantinha quase 800 anúncios ativos em uma plataforma de vendas, com grande quantidade de peças e preços abaixo dos normalmente praticados no mercado.



A partir das informações levantadas, foi realizada uma fiscalização conjunta, reunindo a Polícia Civil, o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), a Vigilância Sanitária de Niterói, o Detran e o Inea. Cada órgão atuou dentro de suas atribuições para verificar as condições do estabelecimento e adotar as medidas cabíveis.



Durante a vistoria, foram identificadas irregularidades sanitárias e ambientais, como armazenamento inadequado de materiais e despejo de óleo de motor diretamente no solo. A Vigilância Sanitária de Niterói interditou o estabelecimento por falta de estrutura sanitária adequada. O responsável pelo local foi conduzido à DRFA-NSG e autuado em flagrante pela Polícia Civil.



“Essa integração é fundamental para potencializar o trabalho das forças de segurança e ampliar a capacidade de resposta no combate ao crime. A Prefeitura de Niterói seguirá dando todo o apoio necessário e trabalhando de forma integrada para sufocar a atuação do crime organizado na cidade. Esse é um trabalho permanente, que vai não só continuar, mas recrudescer pela integração com as novas delegacias especializadas da cidade da polícia de Niterói”, afirmou o secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, Felipe Ordacgy.



Integração e investimentos em segurança Niterói - Uma ação integrada entre a Polícia Civil, a Prefeitura de Niterói e órgãos estaduais de segurança e fiscalização resultou na interdição de um estabelecimento irregular de peças automotivas, nesta terça-feira (1º), em Itaipu. A operação contou com a participação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) e da Vigilância Sanitária de Niterói, além da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis de Niterói/São Gonçalo (DRFA-NSG), Detran e Inea.A ação teve início com um trabalho de inteligência da DRFA-NSG, que monitorava o comércio de peças automotivas pela internet. Durante o levantamento, os policiais identificaram uma empresa que mantinha quase 800 anúncios ativos em uma plataforma de vendas, com grande quantidade de peças e preços abaixo dos normalmente praticados no mercado.A partir das informações levantadas, foi realizada uma fiscalização conjunta, reunindo a Polícia Civil, o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), a Vigilância Sanitária de Niterói, o Detran e o Inea. Cada órgão atuou dentro de suas atribuições para verificar as condições do estabelecimento e adotar as medidas cabíveis.Durante a vistoria, foram identificadas irregularidades sanitárias e ambientais, como armazenamento inadequado de materiais e despejo de óleo de motor diretamente no solo. A Vigilância Sanitária de Niterói interditou o estabelecimento por falta de estrutura sanitária adequada. O responsável pelo local foi conduzido à DRFA-NSG e autuado em flagrante pela Polícia Civil.“Essa integração é fundamental para potencializar o trabalho das forças de segurança e ampliar a capacidade de resposta no combate ao crime. A Prefeitura de Niterói seguirá dando todo o apoio necessário e trabalhando de forma integrada para sufocar a atuação do crime organizado na cidade. Esse é um trabalho permanente, que vai não só continuar, mas recrudescer pela integração com as novas delegacias especializadas da cidade da polícia de Niterói”, afirmou o secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, Felipe Ordacgy.

Em parceria com o Governo do Estado e a Polícia Civil, a Prefeitura inaugurou, final de julho, a "Cidade da Polícia" que conta com três novas delegacias especializadas: a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC).



A ação é um exemplo do trabalho integrado entre as forças de segurança e das políticas desenvolvidas pelo Pacto Niterói Contra a Violência. O programa da Prefeitura reúne investimentos permanentes em inteligência e tecnologia, incluindo o sistema de cercamento eletrônico do CISP, além do financiamento do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e do Regime Adicional de Serviço (RAS) para as polícias Civil e Militar.



Como parte desse trabalho, a Prefeitura ampliou o convênio com a Polícia Civil, disponibilizando 800 vagas no Regime Adicional de Serviço (RAS) com o objetivo de reforçar o policiamento e as ações de segurança no município.



O Pacto também reúne ações de prevenção e iniciativas sociais voltadas à redução da violência. A integração entre tecnologia, inteligência e atuação das forças de segurança vem contribuindo para a redução sustentada dos índices criminais e para o rápido esclarecimento de delitos em Niterói.