Niterói: antes da chuva, o fluxo de trânsito era considerado bom - Reprodução/Internet

Niterói: antes da chuva, o fluxo de trânsito era considerado bom Reprodução/Internet

Publicado 02/09/2026 15:02

Niterói - Uma pancada de chuva registrada na manhã desta quarta-feira (2) provocou a formação de bolsões de água e deixou o trânsito congestionado em vias que ligam Niterói e São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Na Avenida do Contorno, o tráfego ficou bastante complicado. Antes da chuva, o fluxo era considerado bom no sentido Niterói. Quem saía de Manilha, em Itaboraí, levava cerca de 30 minutos para chegar ao Centro de Niterói. Com o congestionamento, o tempo de deslocamento chegou a aproximadamente 1h30. Para quem parte do Centro de São Gonçalo, a viagem pode levar até 50 minutos.

A formação dos bolsões de água também mobilizou trabalhadores, que realizam serviços de limpeza em bueiros e na vegetação próxima às calçadas. Mesmo com os trabalhos, o trânsito permanece pesado na Avenida do Contorno, com reflexos em direção ao Centro de São Gonçalo.

Apesar dos problemas na Avenida do Contorno, o trânsito na Ponte Rio-Niterói segue fluindo normalmente. O tempo estimado de travessia foi de 13 minutos nos dois sentidos. Para quem seguiu em direção ao Rio de Janeiro, não houve dificuldades significativas na Avenida do Contorno. Segundo as informações da manhã, apenas duas faixas foram afetadas.