Niterói: moradora que passava pelo local acompanhada de seu animal de estimação percebeu a presença do réptil e acionou o Corpo de Bombeiros - reprodução/Redes Sociais

Niterói: moradora que passava pelo local acompanhada de seu animal de estimação percebeu a presença do réptil e acionou o Corpo de Bombeirosreprodução/Redes Sociais

Publicado 02/09/2026 15:07





Uma moradora que passava pelo local acompanhada de seu animal de estimação percebeu a presença do réptil e acionou o Corpo de Bombeiros por volta das 5h44. Equipes do 4º Grupamento Marítimo (Itaipu) foram enviadas ao endereço e isolaram a área para afastar curiosos e realizar a captura com segurança. Após a contenção, os bombeiros mediram o animal e confirmaram que se tratava de um macho adulto, com 1,96 metro e cerca de 45 quilos.



Um dos militares que participaram do resgate também é médico-veterinário e realizou uma avaliação clínica do jacaré. Segundo a análise, o animal apresentava boas condições corporais, parâmetros fisiológicos dentro da normalidade e não tinha ferimentos aparentes. Após o atendimento, o jacaré foi devolvido ao sistema lagunar da região.



O local onde o animal foi encontrado fica próximo ao Rio João Mendes, que possui conexão com o sistema lagunar de Itaipu. De acordo com os bombeiros, jacarés podem circular por esses ambientes naturais e eventualmente alcançar vias públicas por meio dos acessos existentes ao longo do curso d'água. Por isso, não há indicação de que o animal tenha sido levado ao local por uma pessoa. A proximidade com o ambiente aquático permite que a espécie se desloque naturalmente pela região.



O que fazer ao encontrar um jacaré?

Niterói - Um jacaré-de-papo-amarelo de 1,96 metro de comprimento e aproximadamente 45 quilos foi encontrado em um canteiro na Avenida Augusto Ferreira Ramos, em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói. O animal foi localizado na manhã desta terça-feira (1º), camuflado na vegetação próxima ao Rio João Mendes.Uma moradora que passava pelo local acompanhada de seu animal de estimação percebeu a presença do réptil e acionou o Corpo de Bombeiros por volta das 5h44. Equipes do 4º Grupamento Marítimo (Itaipu) foram enviadas ao endereço e isolaram a área para afastar curiosos e realizar a captura com segurança. Após a contenção, os bombeiros mediram o animal e confirmaram que se tratava de um macho adulto, com 1,96 metro e cerca de 45 quilos.Um dos militares que participaram do resgate também é médico-veterinário e realizou uma avaliação clínica do jacaré. Segundo a análise, o animal apresentava boas condições corporais, parâmetros fisiológicos dentro da normalidade e não tinha ferimentos aparentes. Após o atendimento, o jacaré foi devolvido ao sistema lagunar da região.O local onde o animal foi encontrado fica próximo ao Rio João Mendes, que possui conexão com o sistema lagunar de Itaipu. De acordo com os bombeiros, jacarés podem circular por esses ambientes naturais e eventualmente alcançar vias públicas por meio dos acessos existentes ao longo do curso d'água. Por isso, não há indicação de que o animal tenha sido levado ao local por uma pessoa. A proximidade com o ambiente aquático permite que a espécie se desloque naturalmente pela região.

A orientação é manter distância e não tentar alimentar, cercar ou capturar o animal por conta própria. Mesmo quando parece estar parado ou acuado, o jacaré pode reagir e oferecer riscos às pessoas e a ele próprio. Em casos de animais silvestres encontrados em áreas urbanas, a recomendação é acionar os órgãos responsáveis pelo resgate. No caso registrado em Itaipu, a moradora acionou os bombeiros, que fizeram a captura, avaliaram as condições do animal e o devolveram ao ambiente natural sem ferimentos.