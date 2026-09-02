Niterói: moradora que passava pelo local acompanhada de seu animal de estimação percebeu a presença do réptil e acionou o Corpo de Bombeirosreprodução/Redes Sociais
Uma moradora que passava pelo local acompanhada de seu animal de estimação percebeu a presença do réptil e acionou o Corpo de Bombeiros por volta das 5h44. Equipes do 4º Grupamento Marítimo (Itaipu) foram enviadas ao endereço e isolaram a área para afastar curiosos e realizar a captura com segurança. Após a contenção, os bombeiros mediram o animal e confirmaram que se tratava de um macho adulto, com 1,96 metro e cerca de 45 quilos.
Um dos militares que participaram do resgate também é médico-veterinário e realizou uma avaliação clínica do jacaré. Segundo a análise, o animal apresentava boas condições corporais, parâmetros fisiológicos dentro da normalidade e não tinha ferimentos aparentes. Após o atendimento, o jacaré foi devolvido ao sistema lagunar da região.
O local onde o animal foi encontrado fica próximo ao Rio João Mendes, que possui conexão com o sistema lagunar de Itaipu. De acordo com os bombeiros, jacarés podem circular por esses ambientes naturais e eventualmente alcançar vias públicas por meio dos acessos existentes ao longo do curso d'água. Por isso, não há indicação de que o animal tenha sido levado ao local por uma pessoa. A proximidade com o ambiente aquático permite que a espécie se desloque naturalmente pela região.
O que fazer ao encontrar um jacaré?
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