Niterói: acompanhamento da aprendizagem e o uso de dados para orientar as práticas pedagógicas ocorrem em um cenário de evolução dos indicadores educacionais - Leonardo Fonseca/Ascom

Niterói: acompanhamento da aprendizagem e o uso de dados para orientar as práticas pedagógicas ocorrem em um cenário de evolução dos indicadores educacionaisLeonardo Fonseca/Ascom

Publicado 02/09/2026 15:19

Niterói – A Prefeitura está realizando, nesta semana, o “Avaliar para Conhecer”, avaliação diagnóstica destinada aos estudantes do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal. Coordenada pela Secretaria Municipal de Educação, a iniciativa busca identificar o desenvolvimento da aprendizagem e fornecer informações que auxiliem escolas e professores no planejamento de estratégias pedagógicas de acordo com as necessidades dos estudantes.



Mais do que mensurar o desempenho, a avaliação permite identificar potencialidades, aprendizagens já consolidadas e desafios que ainda precisam ser superados. A partir dos resultados, as unidades de ensino podem orientar o trabalho pedagógico e ajustar as práticas em sala de aula, com estratégias inclusivas e direcionadas ao desenvolvimento dos estudantes. A iniciativa integra a política de avaliação da Rede Municipal, que utiliza dados e indicadores para subsidiar o planejamento e o acompanhamento das ações pedagógicas.



“Avaliar para Conhecer significa olhar para cada estudante para entender como ele está aprendendo e, a partir disso, pensar os próximos passos. A avaliação não é um fim em si mesma. Ela é uma ferramenta para que a escola possa planejar melhor, acompanhar cada trajetória e garantir o direito de aprender de todos os nossos estudantes”, afirma o secretário municipal de Educação, Bira Marques.



A iniciativa faz parte de um conjunto de ações da Rede Municipal voltadas à aprendizagem e à permanência dos estudantes. Entre elas está a Jornada do Conhecimento – Pelo Direito de Aprender, que reúne avaliação diagnóstica, acompanhamento pedagógico, formação continuada e políticas de permanência escolar. A estratégia inclui ainda iniciativas como o Tamo Junto na Escola, voltado à busca ativa e à permanência dos alunos, além de programas de alfabetização e acompanhamento pedagógico.



Avanços

O acompanhamento da aprendizagem e o uso de dados para orientar as práticas pedagógicas ocorrem em um cenário de evolução dos indicadores educacionais de Niterói. Em 2025, a Rede Municipal alcançou a melhor taxa de rendimento de sua história, com 93,5% de aprovação. A reprovação caiu para 5,9% e o abandono escolar chegou a 0,6%.



Niterói também registrou avanços no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), ficando entre os municípios de grande porte que mais cresceram no país. No recorte que reúne capitais e cidades com mais de 500 mil habitantes, o município conquistou o 5º lugar nos anos finais e o 8º nos anos iniciais. O indicador cresceu 10% nas duas etapas em relação a 2023.



Casa da Avaliação

Vinculada à Secretaria Municipal de Educação, a Casa da Avaliação é responsável pela produção e análise de dados e indicadores que ajudam a acompanhar a aprendizagem dos estudantes e orientar o planejamento pedagógico da Rede Municipal. O trabalho reúne informações de fontes internas e externas, como taxas de rendimento escolar, dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e do Censo Escolar.



A partir desses diagnósticos, a Secretaria e as unidades de ensino podem acompanhar os resultados, identificar desafios e planejar ações pedagógicas de acordo com as necessidades dos estudantes. O trabalho permite ainda avaliar as estratégias adotadas ao longo do ano letivo e realizar ajustes quando necessário.

