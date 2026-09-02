Niterói: acompanhamento da aprendizagem e o uso de dados para orientar as práticas pedagógicas ocorrem em um cenário de evolução dos indicadores educacionaisLeonardo Fonseca/Ascom
Mais do que mensurar o desempenho, a avaliação permite identificar potencialidades, aprendizagens já consolidadas e desafios que ainda precisam ser superados. A partir dos resultados, as unidades de ensino podem orientar o trabalho pedagógico e ajustar as práticas em sala de aula, com estratégias inclusivas e direcionadas ao desenvolvimento dos estudantes. A iniciativa integra a política de avaliação da Rede Municipal, que utiliza dados e indicadores para subsidiar o planejamento e o acompanhamento das ações pedagógicas.
“Avaliar para Conhecer significa olhar para cada estudante para entender como ele está aprendendo e, a partir disso, pensar os próximos passos. A avaliação não é um fim em si mesma. Ela é uma ferramenta para que a escola possa planejar melhor, acompanhar cada trajetória e garantir o direito de aprender de todos os nossos estudantes”, afirma o secretário municipal de Educação, Bira Marques.
A iniciativa faz parte de um conjunto de ações da Rede Municipal voltadas à aprendizagem e à permanência dos estudantes. Entre elas está a Jornada do Conhecimento – Pelo Direito de Aprender, que reúne avaliação diagnóstica, acompanhamento pedagógico, formação continuada e políticas de permanência escolar. A estratégia inclui ainda iniciativas como o Tamo Junto na Escola, voltado à busca ativa e à permanência dos alunos, além de programas de alfabetização e acompanhamento pedagógico.
Avanços
Niterói também registrou avanços no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), ficando entre os municípios de grande porte que mais cresceram no país. No recorte que reúne capitais e cidades com mais de 500 mil habitantes, o município conquistou o 5º lugar nos anos finais e o 8º nos anos iniciais. O indicador cresceu 10% nas duas etapas em relação a 2023.
Casa da Avaliação
A partir desses diagnósticos, a Secretaria e as unidades de ensino podem acompanhar os resultados, identificar desafios e planejar ações pedagógicas de acordo com as necessidades dos estudantes. O trabalho permite ainda avaliar as estratégias adotadas ao longo do ano letivo e realizar ajustes quando necessário.
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