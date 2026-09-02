Niterói: espetáculo marca retorno do jovem artista ao Brasil depois de um período de formação e aperfeiçoamento artístico na Europa - Divulgação/Ascom

Niterói: espetáculo marca retorno do jovem artista ao Brasil depois de um período de formação e aperfeiçoamento artístico na EuropaDivulgação/Ascom

Publicado 02/09/2026 17:37

Niterói - Destaque da nova geração da música de concerto brasileira, o pianista Bruno de Lorenzo apresenta recital solo no Theatro Municipal de Niterói no dia 9 de setembro, às 19h. O espetáculo marca seu retorno ao Brasil depois de um período de formação e aperfeiçoamento artístico na Europa. A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados na bilheteria uma hora antes do início do espetáculo.

Representado pelo selo fonográfico Século 30 Records, Bruno vem construindo uma trajetória marcada pela versatilidade, com atuação como solista, camerista e pianista acompanhador. Em 2025, ele venceu a 20ª edição do programa “Prelúdio”, da TV Cultura, que une a música clássica ao formato de show de talentos. A vitória lhe valeu uma bolsa de estudos na Academia Franz Liszt, em Budapeste, na Hungria, e ampliou sua projeção no cenário da música de concerto brasileira.

Morador de Niterói, o artista, que é de São Luís, no Maranhão, fala da emoção de subir ao palco na cidade que escolheu para viver. “Depois de passar um tempo fora, voltar para tocar em Niterói é uma sensação muito especial. É o lugar onde construí muito da minha história com a música. Acho bonito poder voltar diferente, depois de tantas experiências, e dividir justamente aqui um pouco do que trouxe comigo”, afirma ele.

A formação de Bruno começou aos 11 anos, em Macaé, sob orientação de Antonio Guimarães Neto. Em 2019, mudou-se para o Rio de Janeiro para dar continuidade aos estudos com a pianista Marina Spoladore. Atualmente, cursa o Bacharelado em Piano do Instituto Villa-Lobos, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a UNIRIO.

Trajetória premiada e internacional

O jovem artista soma reconhecimento e experiências internacionais em sua trajetória. Em 2020, por exemplo, ele conquistou o terceiro lugar no concurso mundial de piano King’s Peak, sendo o único brasileiro premiado em sua categoria.

Entre 2024 e 2025, Bruno estudou em Paris com Claudine Thioux, pianista ligada ao legado pedagógico de Raymond Thiberge. No ano passado, também esteve no 55º Festival de Inverno de Campos do Jordão, onde apresentou recital na Estação Motiva Cultural e integrou a orquestra do festival, participando de concertos na Sala São Paulo e no Auditório Cláudio Santoro.

Em 2026, ele passou seis meses em Örebro, na Suécia, aperfeiçoando seus estudos com pianistas como Matts Jansson e Lena Johnsson e realizando concertos na região. Além disso, tornou-se pianista acompanhador do coro do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

O Theatro Municipal de Niterói é um espaço cultural vinculado à Secretaria Municipal das Culturas e fica na Rua Quinze de Novembro 35, no Centro.

Serviço

Recital solo de piano – Bruno de Lorenzo

Data: 9 de setembro (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Theatro Municipal de Niterói (Rua Quinze de Novembro 35, Centro)

Entrada franca, com distribuição de senhas na bilheteria uma hora antes do início do espetáculo

Classificação indicativa: livre