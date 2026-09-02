Niterói: prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto de Castro, assinaram a parceria - Divulgação/Ascom

Niterói: prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto de Castro, assinaram a parceriaDivulgação/Ascom

Publicado 02/09/2026 17:24





O documento foi assinado pelo prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e pelo governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto de Castro. A cessão viabilizará o início das obras do reservatório previsto no projeto de macrodrenagem de Icaraí, Santa Rosa e Largo do Marrão. A intervenção, que será executada pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), tem o objetivo de solucionar os alagamentos que atingem a região há mais de 50 anos, principalmente no entorno da Avenida Roberto Silveira e do Largo do Marrão.



O prefeito apresentou o cronograma das intervenções. A previsão é que a obra do reservatório comece ainda este ano, com prazo estimado de um ano e meio. Na sequência, será implantado o parque público. De acordo com Rodrigo Neves, a expectativa é solucionar um problema histórico de alagamentos na região.



“Queremos iniciar a obra do reservatório este ano. Com esse projeto, elaborado ao longo de 2025, conseguiremos resolver um problema de enchentes de décadas nos bairros de Santa Rosa e Icaraí, que afeta o conjunto da nossa cidade”, afirmou Rodrigo Neves.



O prefeito destacou a importância histórica da assinatura e a relação afetiva dos niteroienses com o Caio Martins. “Essa assinatura era esperada há mais de uma década pela população. O Caio Martins é muito importante para a memória afetiva de Niterói, dos niteroienses e dos botafoguenses. O espaço ficou muito abandonado nos últimos anos, degradado e com risco de queda do muro e das arquibancadas. Com a cessão, poderemos construir, na área do campo, um grande parque de convivência voltado ao esporte e aberto às famílias. Embaixo dele, faremos um reservatório com capacidade para 80 milhões de litros de água, semelhante ao construído na Praça da Bandeira. Com essa obra, vamos enfrentar um problema de mais de 50 anos na Avenida Roberto Silveira, no Largo do Marrão e em outras áreas que sofrem com alagamentos durante as chuvas mais fortes. O projeto já está em fase de contratação, e essa cessão viabiliza esse plano tão importante para Niterói”, ressaltou Rodrigo Neves.



Em seguida, o governador em exercício, desembargador Ricardo Couto de Castro, parabenizou a iniciativa da Prefeitura e destacou a importância da cooperação entre os governos estadual e municipal. “A área estava degradada e era muito importante dar uma destinação pública ao espaço. A proposta da Prefeitura de Niterói é a ideal: construir um parque esportivo que permitirá à comunidade aproveitar benefícios nas áreas da saúde, da educação e do esporte. Além disso, teremos uma solução importante para os dias de chuva, com um grande reservatório no subsolo para armazenar a água”, afirmou Ricardo Couto de Castro.



O governador em exercício também ressaltou que a parceria institucional deve estar acima das diferenças políticas. “As administrações precisam caminhar juntas, independentemente de bandeiras ou posições políticas. Temos que pensar na população. O que o Governo do Estado fez hoje foi reconhecer a capacidade da gestão do prefeito Rodrigo Neves de realizar uma iniciativa em benefício dos niteroienses. Essa assinatura representa o início de outras ações que ainda virão dentro dessa parceria voltada ao bem comum”, acrescentou.



Macrodrenagem Niterói – A Prefeitura e o Governo do Estado do Rio de Janeiro formalizaram, nesta quarta-feira (2), a cessão de uma área de aproximadamente 25 mil metros quadrados do Estádio do Caio Martins para o município. A parcela corresponde ao campo de futebol, incluindo arquibancadas e vestiários, e será utilizada para a construção de um reservatório subterrâneo e de um parque público voltado ao esporte, ao lazer e à convivência das famílias.O documento foi assinado pelo prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e pelo governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto de Castro. A cessão viabilizará o início das obras do reservatório previsto no projeto de macrodrenagem de Icaraí, Santa Rosa e Largo do Marrão. A intervenção, que será executada pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), tem o objetivo de solucionar os alagamentos que atingem a região há mais de 50 anos, principalmente no entorno da Avenida Roberto Silveira e do Largo do Marrão.O prefeito apresentou o cronograma das intervenções. A previsão é que a obra do reservatório comece ainda este ano, com prazo estimado de um ano e meio. Na sequência, será implantado o parque público. De acordo com Rodrigo Neves, a expectativa é solucionar um problema histórico de alagamentos na região.“Queremos iniciar a obra do reservatório este ano. Com esse projeto, elaborado ao longo de 2025, conseguiremos resolver um problema de enchentes de décadas nos bairros de Santa Rosa e Icaraí, que afeta o conjunto da nossa cidade”, afirmou Rodrigo Neves.O prefeito destacou a importância histórica da assinatura e a relação afetiva dos niteroienses com o Caio Martins. “Essa assinatura era esperada há mais de uma década pela população. O Caio Martins é muito importante para a memória afetiva de Niterói, dos niteroienses e dos botafoguenses. O espaço ficou muito abandonado nos últimos anos, degradado e com risco de queda do muro e das arquibancadas. Com a cessão, poderemos construir, na área do campo, um grande parque de convivência voltado ao esporte e aberto às famílias. Embaixo dele, faremos um reservatório com capacidade para 80 milhões de litros de água, semelhante ao construído na Praça da Bandeira. Com essa obra, vamos enfrentar um problema de mais de 50 anos na Avenida Roberto Silveira, no Largo do Marrão e em outras áreas que sofrem com alagamentos durante as chuvas mais fortes. O projeto já está em fase de contratação, e essa cessão viabiliza esse plano tão importante para Niterói”, ressaltou Rodrigo Neves.Em seguida, o governador em exercício, desembargador Ricardo Couto de Castro, parabenizou a iniciativa da Prefeitura e destacou a importância da cooperação entre os governos estadual e municipal. “A área estava degradada e era muito importante dar uma destinação pública ao espaço. A proposta da Prefeitura de Niterói é a ideal: construir um parque esportivo que permitirá à comunidade aproveitar benefícios nas áreas da saúde, da educação e do esporte. Além disso, teremos uma solução importante para os dias de chuva, com um grande reservatório no subsolo para armazenar a água”, afirmou Ricardo Couto de Castro.O governador em exercício também ressaltou que a parceria institucional deve estar acima das diferenças políticas. “As administrações precisam caminhar juntas, independentemente de bandeiras ou posições políticas. Temos que pensar na população. O que o Governo do Estado fez hoje foi reconhecer a capacidade da gestão do prefeito Rodrigo Neves de realizar uma iniciativa em benefício dos niteroienses. Essa assinatura representa o início de outras ações que ainda virão dentro dessa parceria voltada ao bem comum”, acrescentou.

O projeto prevê a implantação de aproximadamente seis quilômetros de novas redes de drenagem, incluindo grandes galerias, com dimensões de 5 metros por 2 metros, nas ruas Presidente Backer e Lopes Trovão. Também serão realizadas intervenções no quadrilátero formado pelas ruas Paulo César, Santa Rosa, Mariz e Barros e pela Avenida Roberto Silveira, além de áreas do Jardim Icaraí e de Santa Rosa.



Toda a água captada pelas novas redes será direcionada ao reservatório subterrâneo no Caio Martins, com capacidade para 80 milhões de litros. O sistema terá bombas responsáveis por armazenar a água e liberar, de forma controlada, o fluxo para o Rio Icaraí. A obra ampliará em mais de dez vezes a capacidade atual de drenagem da região.



Sobre o reservatório, será construído um parque municipal aberto ao público, com áreas esportivas, espaços de convivência, lazer para as famílias e parcão. A Prefeitura também pretende atuar, em parceria com o Governo do Estado, na modernização do ginásio e do parque aquático, que permanecem sob gestão estadual.