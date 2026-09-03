Rio - Um assaltante acabou preso após roubar o celular de uma mulher dentro de uma gráfica na Estrada do Meringuava, na Taquara, Zona Sudoeste do Rio, na tarde de terça-feira (1º). Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento em que o criminoso joga a vítima no chão na tentativa de pegar o aparelho. Veja abaixo:
Mulher é jogada ao chão durante tentativa de roubo na Taquara, Zona Sudoeste do Rio. O caso aconteceu na última terça-feira (1º).
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