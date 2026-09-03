Mulher foi jogado no chão durante roubo de celular na TaquaraReprodução/Redes sociais

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Thalita Queiroz
Rio - Um assaltante acabou preso após roubar o celular de uma mulher dentro de uma gráfica na Estrada do Meringuava, na Taquara, Zona Sudoeste do Rio, na tarde de terça-feira (1º). Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento em que o criminoso joga a vítima no chão na tentativa de pegar o aparelho. Veja abaixo:
O homem fugiu com o celular, mas acabou cercado por pedestres a poucos metros do local do crime. Policiais do 18º BPM (Jacarepagua) foram acionados e conduziram o criminoso para a 32ª DP (Taquara).

O assaltante já possui duas anotações por receptação e desacato à autoridade.