Elton Frôfe foi preso após ser gravado se masturbando em um coletivoDivulgação PCRJ

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Aretha Dossares
Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã desta quinta-feira (3), Elton Frôfe, de 40 anos, acusado de se masturbar dentro de um ônibus na Pavuna, Zona Norte do Rio. Ele responderá pelo crime de importunação sexual.
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Segundo a corporação, ele armazenava no celular diversas fotos de mulheres e adolescentes tiradas de vários ângulos, sem o conhecimento das vítimas. Os arquivos incluíam registros de mulheres em seus locais de trabalho.

Uma equipe da Operação Ronda Torniquete, composta por agentes da 6ª DP (Cidade Nova) e da 10ª DP (Botafogo), realizava um patrulhamento por volta das 8h na rotatória da Avenida Phídias Távora, no acesso à Estrada Rio do Ouro. No local, os policiais foram abordados por uma mulher, que relatou o abuso sofrido por uma passageira no interior do ônibus.

Os agentes se deslocaram até o veículo e encontraram o suspeito contido por populares, apresentando sinais de agressão e com o zíper da calça aberto. Uma testemunha apresentou um vídeo gravado no coletivo que mostra Elton com o pênis para fora da calça.

A vítima, a testemunha e o registro audiovisual foram levados à delegacia. Elton foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado à Polinter, onde permanecerá à disposição da Justiça.
A reportagem de O DIA não localizou a defesa do homem. O espaço segue aberto.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral