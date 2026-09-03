Elton Frôfe foi preso após ser gravado se masturbando em um coletivo - Divulgação PCRJ

Elton Frôfe foi preso após ser gravado se masturbando em um coletivoDivulgação PCRJ

Publicado 03/09/2026 18:06

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã desta quinta-feira (3) , Elton Frôfe, de 40 anos, acusado de se masturbar dentro de um ônibus na Pavuna, Zona Norte do Rio. Ele responderá pelo crime de importunação sexual.

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Segundo a corporação, ele armazenava no celular diversas fotos de mulheres e adolescentes tiradas de vários ângulos, sem o conhecimento das vítimas. Os arquivos incluíam registros de mulheres em seus locais de trabalho.



Uma equipe da Operação Ronda Torniquete, composta por agentes da 6ª DP (Cidade Nova) e da 10ª DP (Botafogo), realizava um patrulhamento por volta das 8h na rotatória da Avenida Phídias Távora, no acesso à Estrada Rio do Ouro. No local, os policiais foram abordados por uma mulher, que relatou o abuso sofrido por uma passageira no interior do ônibus.



Os agentes se deslocaram até o veículo e encontraram o suspeito contido por populares, apresentando sinais de agressão e com o zíper da calça aberto. Uma testemunha apresentou um vídeo gravado no coletivo que mostra Elton com o pênis para fora da calça.



A vítima, a testemunha e o registro audiovisual foram levados à delegacia. Elton foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado à Polinter, onde permanecerá à disposição da Justiça. Segundo a corporação, ele armazenava no celular diversas fotos de mulheres e adolescentes tiradas de vários ângulos, sem o conhecimento das vítimas. Os arquivos incluíam registros de mulheres em seus locais de trabalho.Uma equipe da Operação Ronda Torniquete, composta por agentes da 6ª DP (Cidade Nova) e da 10ª DP (Botafogo), realizava um patrulhamento por volta das 8h na rotatória da Avenida Phídias Távora, no acesso à Estrada Rio do Ouro. No local, os policiais foram abordados por uma mulher, que relatou o abuso sofrido por uma passageira no interior do ônibus.Os agentes se deslocaram até o veículo e encontraram o suspeito contido por populares, apresentando sinais de agressão e com o zíper da calça aberto. Uma testemunha apresentou um vídeo gravado no coletivo que mostra Elton com o pênis para fora da calça.A vítima, a testemunha e o registro audiovisual foram levados à delegacia. Elton foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado à Polinter, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa do homem. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral