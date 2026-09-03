Elton Frôfe foi preso após ser gravado se masturbando em um coletivoDivulgação PCRJ
Segundo a corporação, ele armazenava no celular diversas fotos de mulheres e adolescentes tiradas de vários ângulos, sem o conhecimento das vítimas. Os arquivos incluíam registros de mulheres em seus locais de trabalho.
Uma equipe da Operação Ronda Torniquete, composta por agentes da 6ª DP (Cidade Nova) e da 10ª DP (Botafogo), realizava um patrulhamento por volta das 8h na rotatória da Avenida Phídias Távora, no acesso à Estrada Rio do Ouro. No local, os policiais foram abordados por uma mulher, que relatou o abuso sofrido por uma passageira no interior do ônibus.
Os agentes se deslocaram até o veículo e encontraram o suspeito contido por populares, apresentando sinais de agressão e com o zíper da calça aberto. Uma testemunha apresentou um vídeo gravado no coletivo que mostra Elton com o pênis para fora da calça.
A vítima, a testemunha e o registro audiovisual foram levados à delegacia. Elton foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado à Polinter, onde permanecerá à disposição da Justiça.
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