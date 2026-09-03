Cláudio Castro foi governador do Rio entre 2020 e 2026 - Reprodução

Cláudio Castro foi governador do Rio entre 2020 e 2026Reprodução

Publicado 03/09/2026 20:37 | Atualizado 03/09/2026 20:41





Segundo a Polícia Federal, a estrutura investigada utilizava empresas e pessoas ligadas ao grupo empresarial para custear gastos privados de Castro e ocultar patrimônio. Entre os episódios detalhados no relatório está a compra de caviar avaliada em R$ 10,5 mil, realizada em abril deste ano.



De acordo com os investigadores, Castro negociou pessoalmente a aquisição de diferentes tipos do produto com uma empresa especializada de São Paulo. Em mensagens obtidas pela PF, o então governador solicitou a entrega de parte da encomenda no Hotel Emiliano, onde estava hospedado. Embora tenha informado ao fornecedor que enviaria o comprovante do pagamento via Pix, a análise bancária apontou que a transferência foi feita por uma empresa pertencente ao advogado Antonio Carlos da Conceição Santos, conhecido como "Pipo", apontado pela investigação como operador financeiro do esquema.



Para a PF, o episódio é um dos indícios de que terceiros ligados à estrutura investigada eram utilizados para quitar despesas particulares do ex-governador.



Mansão em Petrópolis



Outro ponto destacado na decisão envolve uma residência de luxo localizada no condomínio Villa Locanda Residenze, em Petrópolis, na Região Serrana. Embora o imóvel esteja registrado em nome da empresa Concrecasa Construções Inteligentes Ltda., os investigadores afirmam que Castro exercia a posse de fato da propriedade.



Segundo a PF, mensagens extraídas de aparelhos apreendidos mostram o ex-governador acompanhando obras, tratando da segurança do local e recebendo contas de energia elétrica relacionadas à residência. Os investigadores também mencionam um projeto de adega climatizada orçado em R$ 245 mil. O documento cita que os metadados do arquivo do projeto continham a identificação "AP Adega Claudio Castro".



A investigação aponta ainda que a administradora da empresa proprietária do imóvel possui vínculos com o empresário Luiz Fernando Gomes. Uma das empresas ligadas a ele, a Enge Prat Engenharia e Serviços, firmou contratos que somam R$ 355,2 milhões com o Governo do Estado durante a gestão de Castro, sendo R$ 49,6 milhões sem licitação.



Cobertura na Barra



A Polícia Federal também analisa a cobertura onde Castro reside, localizada no Condomínio Atmosfera, na Barra da Tijuca. O contrato prevê aluguel mensal de R$ 10 mil, pago à empresa J3 Real Estate Participações Ltda.



Segundo estimativas da PF, imóveis semelhantes na região possuem valor de locação entre R$ 25 mil e R$ 29 mil por mês. Os investigadores trabalham com a hipótese de que a diferença entre o preço praticado e o valor de mercado possa configurar uma vantagem econômica indevida.



A empresa proprietária do imóvel também chamou a atenção dos investigadores. Conforme o relatório, a J3 Real Estate foi criada apenas 50 dias antes da compra da cobertura, adquirida por R$ 3,48 milhões, e possui o imóvel como único ativo registrado.



Mensagens obtidas pela PF indicariam ainda que Castro e sua esposa, Analine Castro, participaram de decisões relacionadas às obras realizadas no apartamento antes da mudança, incluindo intervenções na área da piscina.



Relação com a Refit



O relatório da Operação Sem Refino 2 também detalha a relação entre Cláudio Castro e o empresário Ricardo Magro, controlador da Refit e atualmente foragido. Segundo a investigação, mensagens encontradas em celulares apreendidos demonstram proximidade entre os dois.



Em uma das conversas reproduzidas no documento, Castro teria dito a Magro: "Aqui você tem um amigo". Em outro diálogo, relacionado a questões envolvendo a refinaria, o então governador escreveu: "Eu toco por aqui", frase interpretada pelos investigadores como indício de atuação direta em assuntos de interesse da empresa.



A Polícia Federal apura suspeitas de que órgãos estaduais tenham sido mobilizados para favorecer a Refit em processos administrativos e ambientais. A investigação envolve crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e gestão fraudulenta.



Defesa



A defesa de Cláudio Castro negou qualquer participação em esquema de lavagem de dinheiro, recebimento de vantagens indevidas ou favorecimento ao Grupo Refit. Veja a nota na íntegra: LEIA MAIS: Mulher e mototaxista são baleados durante confronto na Ilha Segundo a Polícia Federal, a estrutura investigada utilizava empresas e pessoas ligadas ao grupo empresarial para custear gastos privados de Castro e ocultar patrimônio. Entre os episódios detalhados no relatório está a compra de caviar avaliada em R$ 10,5 mil, realizada em abril deste ano.De acordo com os investigadores, Castro negociou pessoalmente a aquisição de diferentes tipos do produto com uma empresa especializada de São Paulo. Em mensagens obtidas pela PF, o então governador solicitou a entrega de parte da encomenda no Hotel Emiliano, onde estava hospedado. Embora tenha informado ao fornecedor que enviaria o comprovante do pagamento via Pix, a análise bancária apontou que a transferência foi feita por uma empresa pertencente ao advogado Antonio Carlos da Conceição Santos, conhecido como "Pipo", apontado pela investigação como operador financeiro do esquema.Para a PF, o episódio é um dos indícios de que terceiros ligados à estrutura investigada eram utilizados para quitar despesas particulares do ex-governador.Outro ponto destacado na decisão envolve uma residência de luxo localizada no condomínio Villa Locanda Residenze, em Petrópolis, na Região Serrana. Embora o imóvel esteja registrado em nome da empresa Concrecasa Construções Inteligentes Ltda., os investigadores afirmam que Castro exercia a posse de fato da propriedade.Segundo a PF, mensagens extraídas de aparelhos apreendidos mostram o ex-governador acompanhando obras, tratando da segurança do local e recebendo contas de energia elétrica relacionadas à residência. Os investigadores também mencionam um projeto de adega climatizada orçado em R$ 245 mil. O documento cita que os metadados do arquivo do projeto continham a identificação "AP Adega Claudio Castro".A investigação aponta ainda que a administradora da empresa proprietária do imóvel possui vínculos com o empresário Luiz Fernando Gomes. Uma das empresas ligadas a ele, a Enge Prat Engenharia e Serviços, firmou contratos que somam R$ 355,2 milhões com o Governo do Estado durante a gestão de Castro, sendo R$ 49,6 milhões sem licitação.A Polícia Federal também analisa a cobertura onde Castro reside, localizada no Condomínio Atmosfera, na Barra da Tijuca. O contrato prevê aluguel mensal de R$ 10 mil, pago à empresa J3 Real Estate Participações Ltda.Segundo estimativas da PF, imóveis semelhantes na região possuem valor de locação entre R$ 25 mil e R$ 29 mil por mês. Os investigadores trabalham com a hipótese de que a diferença entre o preço praticado e o valor de mercado possa configurar uma vantagem econômica indevida.A empresa proprietária do imóvel também chamou a atenção dos investigadores. Conforme o relatório, a J3 Real Estate foi criada apenas 50 dias antes da compra da cobertura, adquirida por R$ 3,48 milhões, e possui o imóvel como único ativo registrado.Mensagens obtidas pela PF indicariam ainda que Castro e sua esposa, Analine Castro, participaram de decisões relacionadas às obras realizadas no apartamento antes da mudança, incluindo intervenções na área da piscina.O relatório da Operação Sem Refino 2 também detalha a relação entre Cláudio Castro e o empresário Ricardo Magro, controlador da Refit e atualmente foragido. Segundo a investigação, mensagens encontradas em celulares apreendidos demonstram proximidade entre os dois.Em uma das conversas reproduzidas no documento, Castro teria dito a Magro: "Aqui você tem um amigo". Em outro diálogo, relacionado a questões envolvendo a refinaria, o então governador escreveu: "Eu toco por aqui", frase interpretada pelos investigadores como indício de atuação direta em assuntos de interesse da empresa.A Polícia Federal apura suspeitas de que órgãos estaduais tenham sido mobilizados para favorecer a Refit em processos administrativos e ambientais. A investigação envolve crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e gestão fraudulenta.A defesa de Cláudio Castro negou qualquer participação em esquema de lavagem de dinheiro, recebimento de vantagens indevidas ou favorecimento ao Grupo Refit. Veja a nota na íntegra:

"A defesa do ex-governador Cláudio Castro nega qualquer participação em esquema de lavagem de dinheiro, recebimento de vantagem indevida ou favorecimento a terceiros.



O imóvel onde reside tem contrato regular de locação, com pagamentos comprováveis. O imóvel utilizado em Petrópolis também era alugado e o contrato já foi encerrado.



Sobre a compra mencionada, o episódio ocorreu mais de 30 dias após Cláudio Castro deixar o Governo do Estado. A encomenda havia sido feita por um amigo e ele apenas retirou os produtos em São Paulo para entregá-los, tendo consumido um deles com autorização do comprador.



Não há qualquer ligação entre os episódios envolvendo a compra e os imóveis com a Refit. São situações distintas, sem relação com a empresa ou com eventual favorecimento.



Os contatos com representantes da Refit foram institucionais e não resultaram em qualquer benefício. Durante sua gestão, o Estado adotou medidas para cobrar valores devidos pela empresa.



Também não é verdade que uma viagem do então governador a Nova York tenha sido custeada pela Refit. A viagem foi oficial, paga pelo Governo do Estado, com registros disponíveis no Portal da Transparência.



A defesa já requereu ao ministro Alexandre de Moraes que Cláudio Castro seja ouvido pela Polícia Federal para esclarecer todos os pontos da investigação e apresentar a documentação comprobatória. O pedido aguarda decisão.



Cláudio Castro reafirma que não praticou qualquer ato ilícito."

A reportagem de O DIA tenta contato com Luiz Fernando Gomes, Antônio Carlos da Conceição Santos e com a defesa de Ricardo Magro, que está foragido. O espaço segue aberto para manifestações