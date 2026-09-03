Vítima deram entrada no Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do GovernadorCarlos Elias Junior/Agência O DIA

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Ana Fernanda Freire
Rio - Um mulher e um mototaxista foram baleados durante um confronto entre policiais militares e criminosos próximo a um supermercado na divisa entre os bairros Jardim Carioca e Cocotá, na Ilha do Governador, na Zona Norte, na noite de quarta-feira (3). Segundo testemunhas, o local estava bastante movimentado no momento dos disparos.
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Vítima deram entrada no Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador - Carlos Elias Junior/Agência O DIA
Vítima deram entrada no Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador - Carlos Elias Junior/Agência O DIA


De acordo com a Polícia Militar, equipes do 17º BPM (Ilha do Governador) realizavam policiamento pela Rua Tenente Cleto Campelo, quando bandidos armados em um carro atiraram contra os policiais, dando início a uma perseguição. Em seguida, o grupo fugiu em direção à comunidade do Dendê.

Posteriormente, os agentes foram informados sobre a entrada das vítimas no Hospital Municipal Evandro Freire. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Patrícia Alexandre, atingida no abdômen, já recebeu alta. Ela trabalha no setor de limpeza da unidade. José Lucas, ferido no ombro, permanece internado e apresenta quadro de saúde estável.
O policiamento segue intensificado na região. A investigação está a cargo da 37ª DP (Ilha do Governador).  Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias dos fatos.