Vítima deram entrada no Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do GovernadorCarlos Elias Junior/Agência O DIA
De acordo com a Polícia Militar, equipes do 17º BPM (Ilha do Governador) realizavam policiamento pela Rua Tenente Cleto Campelo, quando bandidos armados em um carro atiraram contra os policiais, dando início a uma perseguição. Em seguida, o grupo fugiu em direção à comunidade do Dendê.
Posteriormente, os agentes foram informados sobre a entrada das vítimas no Hospital Municipal Evandro Freire. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Patrícia Alexandre, atingida no abdômen, já recebeu alta. Ela trabalha no setor de limpeza da unidade. José Lucas, ferido no ombro, permanece internado e apresenta quadro de saúde estável.
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