Carro ficou de cabeça para baixo nas pedras após cair da ribanceira na subida de Grumari - Divulgação / CBMERJ

Carro ficou de cabeça para baixo nas pedras após cair da ribanceira na subida de GrumariDivulgação / CBMERJ

Publicado 02/09/2026 16:18 | Atualizado 02/09/2026 18:37





Segundo informações iniciais, a vítima foi projetada para fora do automóvel quando ele caiu na ribanceira. De acordo com a corporação, apesar da gravidade do acidente, a pessoa permaneceu viva sobre uma área de pedras, em local de difícil acesso. Rio – Um carro despencou em uma ribanceira e ao menos uma pessoa foi arremessada para fora do veículo, na subida de Grumari, na Zona Sudoeste, na tarde desta quarta-feira (2). O Corpo de Bombeiros atua no resgate à vítima.Segundo informações iniciais, a vítima foi projetada para fora do automóvel quando ele caiu na ribanceira. De acordo com a corporação, apesar da gravidade do acidente, a pessoa permaneceu viva sobre uma área de pedras, em local de difícil acesso.

Imagens, divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, mostram o carro de cabeça para baixo nas pedras, próximo à água. Militares utilizam a técnica de rapel para conseguir acessar o local e fazer o resgate.

A corporação informou que um homem adulto foi socorrido em estado grave e transportado ao Hospital Municipal Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul, de helicóptero.



A operação mobiliza guarda-vidas, embarcações, ambulâncias, guarnições do Grupo de Operações Especiais (GOESP) e uma aeronave do Grupamento de Operações Aéreas (GOA). As equipes realizam uma atuação integrada por terra, mar e ar para alcançar a vítima e garantir o resgate com segurança.

