Escola Municipal Gurgel do Amaral Reprodução
De acordo com relatos nas redes sociais, uma adolescente teria levado o spray de pimenta na mochila sem autorização dos pais. Durante o intervalo, um colega de turma teria pegado o objeto sem o consentimento da dona. Ao perceber a situação, a estudante pediu a devolução do item e iniciou uma discussão com o rapaz.
Após isso, o dispositivo acabou sendo acionado dentro da escola. A substância se espalhou rapidamente pelo ambiente e atingiu diversos adolescentes que estavam próximos, causando irritação nos olhos, dificuldade para respirar e desconforto. Assustados, vários estudantes deixaram o local às pressas.
Uma aluna chegou a retornar à sala para buscar seus pertences quando o spray teria sido utilizado novamente, desta vez próximo ao seu rosto. O episódio aumentou a preocupação entre pais e funcionários da unidade.
Pelo menos três ambulâncias do Samu foram vistas na escola durante o atendimento da ocorrência. Quatro estudantes precisaram ser encaminhados ao Hospital Municipal Evandro Freire para avaliação médica e procedimentos de desintoxicação. Outros adolescentes foram levados para a UPA Pediátrica do Aterro do Cocotá, onde receberam atendimento e foram liberados.
Os responsáveis foram convocados à escola, o Conselho Tutelar foi comunicado e o caso foi registrado na 37ª DP. A Secretaria reforçou que é proibida a entrada, nas unidades da rede municipal de ensino, de qualquer objeto desse tipo.
A exposição ao spray de pimenta pode provocar reações alérgicas, crises respiratórias e irritação intensa em pessoas mais sensíveis, especialmente crianças e adolescentes.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.