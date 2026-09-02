Escola Municipal Gurgel do Amaral - Reprodução

Escola Municipal Gurgel do Amaral Reprodução

Publicado 02/09/2026 17:00 | Atualizado 02/09/2026 18:44

Rio - Uma confusão envolvendo estudantes da Escola Municipal Gurgel do Amaral, na Portuguesa, Ilha do Governador, por conta do acionamento de um spray de pimenta provocou correria e mal-estar entre os alunos na tarde desta quarta-feira (2). Os jovens atingidos foram levados para unidades de saúde, mas já foram liberados.





De acordo com relatos nas redes sociais, uma adolescente teria levado o spray de pimenta na mochila sem autorização dos pais. Durante o intervalo, um colega de turma teria pegado o objeto sem o consentimento da dona. Ao perceber a situação, a estudante pediu a devolução do item e iniciou uma discussão com o rapaz.



Após isso, o dispositivo acabou sendo acionado dentro da escola. A substância se espalhou rapidamente pelo ambiente e atingiu diversos adolescentes que estavam próximos, causando irritação nos olhos, dificuldade para respirar e desconforto. Assustados, vários estudantes deixaram o local às pressas.



Uma aluna chegou a retornar à sala para buscar seus pertences quando o spray teria sido utilizado novamente, desta vez próximo ao seu rosto. O episódio aumentou a preocupação entre pais e funcionários da unidade.



Pelo menos três ambulâncias do Samu foram vistas na escola durante o atendimento da ocorrência. Quatro estudantes precisaram ser encaminhados ao Hospital Municipal Evandro Freire para avaliação médica e procedimentos de desintoxicação. Outros adolescentes foram levados para a UPA Pediátrica do Aterro do Cocotá, onde receberam atendimento e foram liberados. LEIA MAIS: Fachin diz que tomará 'medidas cabíveis' após relatório sobre Moraes De acordo com relatos nas redes sociais, uma adolescente teria levado o spray de pimenta na mochila sem autorização dos pais. Durante o intervalo, um colega de turma teria pegado o objeto sem o consentimento da dona. Ao perceber a situação, a estudante pediu a devolução do item e iniciou uma discussão com o rapaz.Após isso, o dispositivo acabou sendo acionado dentro da escola. A substância se espalhou rapidamente pelo ambiente e atingiu diversos adolescentes que estavam próximos, causando irritação nos olhos, dificuldade para respirar e desconforto. Assustados, vários estudantes deixaram o local às pressas.Uma aluna chegou a retornar à sala para buscar seus pertences quando o spray teria sido utilizado novamente, desta vez próximo ao seu rosto. O episódio aumentou a preocupação entre pais e funcionários da unidade.Pelo menos três ambulâncias do Samu foram vistas na escola durante o atendimento da ocorrência. Quatro estudantes precisaram ser encaminhados ao Hospital Municipal Evandro Freire para avaliação médica e procedimentos de desintoxicação. Outros adolescentes foram levados para a UPA Pediátrica do Aterro do Cocotá, onde receberam atendimento e foram liberados.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que uma aluna levou um spray de pimenta para a unidade, um colega retirou o objeto da mochila e o acionou, atingindo outros estudantes. Também informou que todos os alunos atingidos foram encaminhados imediatamente ao atendimento médico, sendo liberados em seguida.



Os responsáveis foram convocados à escola, o Conselho Tutelar foi comunicado e o caso foi registrado na 37ª DP. A Secretaria reforçou que é proibida a entrada, nas unidades da rede municipal de ensino, de qualquer objeto desse tipo.

Segundo a direção do Hospital Municipal Evandro Freire, os adolescentes atendidos na unidade já foram liberados.



A exposição ao spray de pimenta pode provocar reações alérgicas, crises respiratórias e irritação intensa em pessoas mais sensíveis, especialmente crianças e adolescentes.

A reportagem de O DIA pediu posicionamento da Polícia Civil. O espaço segue aberto.