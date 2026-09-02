Edson Fachin não citou nome de Alexandre de Moraes em discursoReprodução / STF
Fachin diz que tomará 'medidas cabíveis' após relatório sobre Moraes
Presidente do STF afirmou que 'cargo não confere privilégio, mas impõe limite' e defendeu preservação da integridade da Corte
Senado: oposição obstrui e fim da escala 6x1 não vai a plenário
Votação de PEC só deve ocorrer após eleições
Deputados pedem à PGR para tirar Mendonça da relatoria do caso Master
Parlamentares alegam parcialidade do magistrado nas investigações da Operação Compliance Zero e dizem que ministro poupará Flávio Bolsonaro
Cury ironiza fala de Renan sobre 'pastel de vento': 'Acho uma delícia'
Escritor também defendeu que Alexandre de Moraes preste esclarecimentos sobre as revelações do Banco Master
Bens de Aécio Neves saltam quase 12 vezes em quatro anos
Declaração mais recente inclui uma série de patrimônios e investimentos recebidos em herança de sua mãe, que morreu em 2023
Líder do PL no Senado diz que votar 6x1 durante eleições é 'complicado'
Rogério Marinho criticou a possibilidade de a Casa decidir a proposta e afirmou que a discussão será contaminada pelo pleito
Comissão do Senado aprova texto-base da PEC da Segurança Pública
Proposta retirou o repasse de parte da arrecadação de bets a Fundos Nacionais; destaques devem ser votados após as eleições
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