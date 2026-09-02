'É um negócio complicado', disse Rogério Marinho a jornalistas no Senado nesta quarta-feiraAgência Brasil
O governo pretendia pautar o texto ainda nesta quarta-feira, 2, no plenário. Ainda não houve um anúncio oficial de que o texto será adiado, mas, como mostrou o Broadcast Político, governistas já consideram que a análise ficará para depois do 1º turno, marcado para 4 de outubro.
Nesta quarta-feira, 2, o senador Omar Aziz (PSD-AM) questionou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), sobre a votação, ao que Alcolumbre riu e disse que, naquele momento, o assunto era a proposta que trata sobre minerais críticos.