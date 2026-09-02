Flávio Bolsonaro fez declarações após almoço com representantes do agronegócio gaúcho na Expointer nesta quarta-feira - Reprodução / Youtube

Flávio Bolsonaro fez declarações após almoço com representantes do agronegócio gaúcho na Expointer nesta quarta-feiraReprodução / Youtube

Publicado 02/09/2026 17:21

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) minimizou nesta quarta-feira, 2, o encontro do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça com o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.