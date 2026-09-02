Senador Rodrigo Pacheco já foi presidente do Congresso Nacional Lula Marques / Agência Brasil
Câmara aprova indicação de Rodrigo Pacheco para ministro do TCU
Em votaçao secreta, senador poderá assumir a vaga aberta na Corte de Contas com a renúncia do ministro Bruno Dantas
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Com coliformes, água mineral da marca Vitoriosa é interditado pela Anvisa
Produto fabricado pela GEPF Agroindústria Ltda não deve ser consumido ou comercializado até que seja comprovada a sua segurança
Anvisa interrompe fabricação de produtos de limpeza da Unilever
Apesar de falhas identificadas na produção de saneantes, lotes à venda no comércio não passarão por recolhimento
Quaest: Investigações sobre Lulinha e Vorcaro prejudicam Lula e Flávio
Pesquisa aponta que 40% veem muito impacto na campanha do petista, enquanto 42% dizem que suspeitas afetam bastante o candidato do PL
Lula e Flávio têm empate técnico no 2º turno, aponta Quaest
Distância entre candidatos do PT e do PL caiu de três para um ponto percentual; na primeira etapa, Augusto Cury assume terceiro lugar
Fachin diz que tomará 'medidas cabíveis' após relatório sobre Moraes
Presidente do STF afirmou que 'cargo não confere privilégio, mas impõe limite' e defendeu preservação da integridade da Corte