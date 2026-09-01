Expectativa é de que a votação ocorra ainda nesta terçaReprodução/ Câmara dos Deputados
Ao se pronunciar no plenário, Alcolumbre disse que os líderes partidários entraram em consenso em favor de Pacheco na noite da segunda-feira, 31, e apresentaram um requerimento de urgência para a votação. O requerimento foi aprovado em seguida.
Alcolumbre, então, designou o senador Renan Calheiros (MDB-AL) para ser o relator da indicação. A expectativa é de que a votação ocorra ainda nesta terça. A Câmara dos Deputados também precisa realizar uma votação para aprovar o nome de Pacheco.