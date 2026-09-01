Expectativa é de que a votação ocorra ainda nesta terça - Reprodução/ Câmara dos Deputados

Expectativa é de que a votação ocorra ainda nesta terçaReprodução/ Câmara dos Deputados

Publicado 01/09/2026 17:44

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), decidiu pautar nesta terça-feira, 1, a votação do projeto de decreto legislativo que indica o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) ao Tribunal de Contas da União (TCU) , na vaga de Bruno Dantas, que decidiu deixar o cargo de ministro na Corte.