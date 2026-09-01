Bolsonaro também possui uma pistola Glock que não será destruída por fazer parte de outra investigação Carolina Antunes/PR
"Nessa perspectiva, os armamentos apreendidos, empregados ou destinados à atuação da associação criminosa armada qualificam-se como instrumentos do crime e sujeitam-se ao confisco como efeito da condenação", afirma a decisão.
Moraes também estabeleceu o prazo de 90 dias para essa transferência, e designou ao Comando o direito de destruir ou doar a órgãos de segurança os itens apreendidos.
As armas de fogo que eram de posse de Bolsonaro são: duas pistolas Forjas Taurus, uma carabina/fuzil Springfield Armory, uma espingarda Typhoon, uma pistola Arex, uma pistola SIG Sauer, e uma espingarda Maestro Arms Company.
O ministro excluiu uma pistola Glock na posse da Polícia Civil, considerando que ela faz parte de uma investigação ainda em andamento.
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